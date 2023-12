Mönchengladbach: Mann nach Unfall in Auto eingeschlossen

Bei einem Unfall in Mönchengladbach sind zwei Autos an einer Kreuzung zusammengestoßen. (Symbolfoto)

Mönchengladbach Am Mittwochabend kam es in Mönchengladbach zum Zusammenstoß zweier Autos. Ein Mann war in seinem Wagen eingeschlossen und musste befreit werden.

Nach einem Zusammenstoß zweier Autos am späten Mittwochabend an einer T-Kreuzung in Mönchengladbach ist ein verletzter Mann in seinem Wagen eingeschlossen gewesen. Einsatzkräfte mussten den Fahrer am Mittwochabend aus dem stark deformierten Fahrzeug befreien, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Wucht des Aufpralls habe eines der Autos in einen Zaun geschleudert. Die Fahrerin des anderen Wagens konnte sich nach dem Unfall selbstständig aus ihrem Fahrzeug befreien.

Sowohl der Mann als auch die Fahrerin des anderen Wagens wurden vor Ort notfallmedizinisch versorgt und anschließend einem Sprecher zufolge mit Verdacht auf schwere Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. (dpa/red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama