Der Sänger Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller sind Eltern geworden. Der Name für ihr erstes Kind ist eher ungewöhnlich.

Michael Wendler und Laura Müller, eines der bekanntesten C-Promi-Pärchen Deutschlands, sind Eltern geworden. Auf Instagram verkündete Laura Müller die Geburt ihres ersten Kindes. "Unser Baby ist da. Der Schönste Tag meines Lebens war noch so viel schöner als ich ihn mir immer vorgestellt habe", schrieb die frischgebackene Mutter (Rechtschreibung übernommen).

Ungewöhnlich ist der Name, den das 22-jährige It-Girl und der 51-Jährige Sänger ihrem Sohn gegeben haben: Rome Aston. "Unser Sohn Rome Aston ist gesund zur Welt gekommen und macht uns zu den glücklichsten Eltern auf der ganzen Welt", heißt es auf Instagram weiter. "Mit der Geburt seines eigenen Kindes wird man mit dem schönsten Geschenk des Universums gesegnet. Er ist so ein wunderschönes Baby."

Michael Wendler und Laura Müller: Baby-Foto lässt auf sich warten

Auch Michael Wendler wendete sich mit der frohen Botschaft an seine Fans. "Liebe Fans und Freunde…. Vor einigen Tagen ist unser Sohn ROME ASTON Gesund und Munter in den USA auf die Welt gekommen. Laura geht es sehr gut und wir sind ÜBERGLÜCKLICHE ELTERN", schreibt Wendler in einem Post auf Twitter (Rechtschreibung übernommen).

Bisher hat das in den USA lebende Paar noch kein Bild von ihrem Baby veröffentlicht. Ihre Schwangerschaft hatte Laura Müller im Februar öffentlich gemacht. Eigentlich war mit dem TV-Sender RTL II eine Doku-Serie über die werdenden Eltern geplant. Der Deal platzte allerdings nach heftiger Kritik, unter anderem wegen Michael Wendlers kontroversen Statements zu Corona.

Michael Wendler hat bereits eine Tochter mit seiner Ex-Frau Claudia Norberg. Die 21-Jährige Adeline Neuberg kommentierte, dass sie sich freue, das Kind bald auf dieser Welt willkommen zu heißen. (os)

