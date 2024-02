Spektakuläre Entdeckung Mexiko: Was die Armee in einer riesigen Drogenküche fand

Berlin/Rancho Viejo Mexikanische Sicherheitskräfte nahmen ein großes Drogenlabor hoch. Warum der Einsatz einer der bedeutendsten Razzien seit Jahren war.

Bilder der mexikanischen Armee lassen nur erahnen, welch bedeutender Schlag den Einsatzkräften im Kampf gegen die Drogenkriminalität gelungen ist: Ein Mann mit Atemschutzmaske und einem weißen Schutzanzug steht auf dem staubigen Sandboden im Nordwesten des Landes. Er berät sich mit Männern in Camouflage. Außerdem abgebildet: Gerätschaften, die wohl zur Herstellung der Drogen genutzt werden.

Mehr als 40 Tonnen Methamphetamin sowie Chemikalien zur Herstellung synthetischer Drogen haben die Einsatzkräfte bei ihrem Einsatz auf dem Land sichergestellt, wie die Armee am Montag (Ortszeit) mitteilte. Der Fund in der Ortschaft Rancho Viejo im Bundesstaat Sonora war demnach der bedeutendste seit Jahren in Mexiko.

Auch spannend: Reisen auf eigene Gefahr: USA warnen vor Urlaub in Mexiko

Drogengeschäfte in Mexiko: Straflosigkeit und Tötungsdelikte belasten das Land

In Mexiko herrscht ein sogenannter Drogenkrieg: Das lateinamerikanische Land leidet unter hoher Kriminalität, die oft unbestraft bleibt. Drogenkartelle und Verbrechersyndikate kontrollieren ganze Regionen und kämpfen untereinander um Einflussgebiete und Schmuggelrouten.

Mexiko: Drogen und Granaten bei Razzia sichergestellt Mexiko: Drogen und Granaten bei Razzia sichergestellt

Im vergangenen Jahr wurden in dem Land mit rund 126 Millionen Einwohnern mehr als 30.000 Menschen getötet. Die meisten Verbrechen werden nie aufgeklärt.

Lesen Sie auch: El Chapos Frau steht vor Gericht – und ist geständig

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama