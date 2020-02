Die London Central Mosque am Regent's Park am Donnerstagnachmittag. Hier wurde zuvor ein Mann während des Gebets mit einem Messer angegriffen.

Ermittlungen Messer-Angriff in Londoner Moschee – Mann verletzt

London/Berlin. In einer Moschee in London ist ein Mann während des Gebets mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Es gab eine Festnahme.

In einer Moschee in London ist ein Gemeindemitglied während des Gebets von einem Mann niedergestochen worden. Er schwebe nicht in Lebensgefahr, teilte die Metropolitan Police mit. Die Polizei nahm den Angreifer wegen des Verdachts des versuchten Mordes fest.

Das Opfer sei in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Das Motiv für die Tat sei noch unklar, teilte Scotland Yard auf Anfrage mit. Tatort war die London Central Mosque am westlichen Rand des Regent’s Park.

(br/dpa)