Rot Am See in Baden-Württemberg am Freitagnachmittag: Die Polizei hat ein Haus gesichert, in dem zuvor mehrere Menschen getötet worden sein sollen.

Ermittlungen Sechs Tote nach Schüssen in Rot am See – eine Festnahme

In Rot am See sind sechs Menschen bei einer Schießerei ums Leben gekommen. Ein Verdächtiger ist von der Polizei festgenommen worden.

Rot am SeeNach Schüssen in Rot am See im Nordosten Baden-Württembergs sind nach Polizeiangaben am Freitag offenbar mehrere Menschen ums Leben gekommen und weitere verletzt worden. Laut dpa-Informationen starben sechs Menschen. Zu möglichen Hintergründen äußerten sich die Ermittler zunächst nicht. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden.

Bei Twitter teilte die Polizei mit, dass es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Beziehungstat handelt. Mutmaßlich haben Täter und Opfer ein familiäres Verhältnis. Ein Polizeisprecher sagte, Täter und Opfer hätten sich gekannt. Das Motiv sei allerdings unklar. Hinweise auf weitere Täter gebe es nicht.

Derzeit wird der Tatort, eine derzeit geschlossene Gaststätte, von der Spurensicherung abgesucht.

Bei einer Pressekonferenz wollen Staatsanwaltschaft und Polizei ab 16.30 Uhr weitere Details bekanntgeben.

Rot am See liegt im Landkreis Schwäbisch Hall, rund 120 Kilometer von der Landeshauptstadt Stuttgart entfernt.

