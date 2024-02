Eine Krankenschwester verabreicht einem Patienten eine Impfung in einem Aufnahmeort für Menschen mit Dengue-Fieber-Symptomen in Brasilien.

Berlin. Nach einer Zunahme von Fällen des Dengue-Fiebers erhöht Italien die Alarmstufe. Es wird Kontrollen an Flughäfen und Häfen geben.

Nach einem schweren Ausbruch des Dengue-Fiebers in Brasilien und einer weltweiten Zunahme von Fällen ergreift nun Italien erste Maßnahmen. Das italienische Gesundheitsministerium forderte die Behörden des Landes auf, die Alarmstufe und die Wachsamkeit an Flughäfen und Häfen gegenüber Transportunternehmen zu erhöhen, die aus Ländern kommen und Waren einführen, in denen das Risiko, sich mit der Krankheit anzustecken, besteht.

In Brasilien sollen in den ersten vier Wochen des Jahres 217.841 wahrscheinliche Fälle von Dengue-Fieber registriert worden sein, teilte das Gesundheitsministerium Ende Januar mit. Das waren mehr als dreimal so viele Fälle wie im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor. Zudem zählten die Gesundheitsbehörden 15 bestätigte Todesfälle, 149 weitere werden noch untersucht.

Auslöser für den starken Anstieg dürften die heftigen Regenfälle und die hohen Temperaturen der vergangenen Monate sein. Unter diesen Bedingungen kann sich die Gelbfiebermücke (Aedes aegypti) besonders gut entwickeln, die die Dengue-Viren überträgt. Brasilien hat nun eine Impfkampagne mit einem neuen Vakzin gegen das Dengue-Fieber gestartet.

Tigermücke verbreitet Dengue-Fieber: Das sind die Symptome

Neben der Gelbfiebermücke überträgt auch die Tigermücke (Aedes albopictus) das Virus. Das Dengue-Fieber ist in den Tropen und Subtropen weit verbreitet. Eine Infektion äußert sich oftmals als akute fiebrige Krankheit mit stark erhöhter Temperatur sowie starken Kopf-, Muskel-, Knochen- und Gliederschmerzen – und wird wegen der Schmerzen auch „Knochenbrecherkrankheit“ genannt. Häufig sind die Verläufe jedoch mild und nicht jeder Infizierte erkrankt.

Eine weibliche Asiatische Tigermücke. Foto: James Gathany/CDC / picture alliance/dpa/Centers for Disease Control and Prevention

Weltweit gibt es jährlich laut Schätzungen von Experten rund 390 Millionen Infektionen und bis zu 50.000 Todesfälle durch das Dengue-Fieber. In Europa wurden 2023 in drei Ländern Dengue-Fälle gemeldet. Italien liegt mit 82 Fällen an erster Stelle, gefolgt von Frankreich mit 43 Fällen und Spanien mit drei Fällen.

Das Dengue-Fieber ist die weltweit häufigste und sich am schnellsten ausbreitende, durch Mücken übertragene virale Erkrankung. Durch den Klimawandel wird auch in bisher nicht betroffenen Gebieten mit einem vermehrten Auftreten der Dengue-Erkrankung gerechnet.

