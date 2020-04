Berlin. Alle Bundesländer haben sich für die Einführung einer Maskenpflicht entschieden. Gilt die Regel auch für Kinder? Und was sagen Ärzte?

In den meisten Bundesländern gilt sie ab der kommenden Woche, in Thüringen ab Freitag, in Sachsen und Sachsen-Anhalt ist sie bereits in Kraft: eine Maskenpflicht. Auch einzelne Kommunen in anderen Bundesländern setzen wegen der Corona-Krise entsprechende Regelungen um. Eine Frage, die sich dabei vor allem viele Eltern stellen: Gilt sie auch bei Kindern?

Es ist eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Denn Maskenpflicht ist ohnehin nicht gleich Maskenpflicht. Wo in der Öffentlichkeit Mund-Nase-Bedeckungen getragen werden müssen, wie hoch Bußgelder ausfallen und ob Verstöße überhaupt geahndet werden, unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland. Und welche Regelungen dabei für Kinder gelten, beantworten manche Bundesländer gar nicht.

Maskenpflicht für Kinder: Strengste Regeln gelten in Sachsen-Anhalt

Zumindest in Bayern sind klare Regeln formuliert. Dort heißt es in einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums, dass die sogenannte Maskenpflicht „für Personen ab dem siebten Lebensjahr“ gelte, also sobald ein Kind seinen sechsten Geburtstag gefeiert hat. Auch in Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen sind Kinder bis sechs Jahre von der Maskenpflicht ausgenommen. Diese Maskenpflicht-Regeln gelten jetzt in Deutschland.

In Hamburg und Sachsen-Anhalt sollen noch strengere Regeln für Kinder gelten. In Hamburg wird das Tragen einer Maske im Einzelhandel, auf Märkten und im öffentlichen Nahverkehr für Kinder ab drei Jahren verpflichtend sein, in Sachsen-Anhalt beim Einkaufen und im ÖPNV sogar für Kinder ab zwei Jahren.

Mundschutz bei Kindern: Keine feste Altersgrenze in Sachsen

Auch Sachsen hat Regeln formuliert, allerdings ohne spezifische Altersgrenze. Auf dem Online-Auftritt der sächsischen Staatsregierung heißt es etwas schwammig: „Kinder müssen nur dann eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn sie dazu in der Lage sind." Wann ein Kind in der Lage sei, entschieden die Eltern.

Alle anderen Bundesländer führen die Maskenpflicht zwar auch ein, ob diese auch für Kinder gilt, bleibt aber bislang unklar. Laut SWR sagte etwa der badenwürttembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann, dass Kleinkinder ja ohnehin nicht einkaufen gingen. Über eine Feinregelung müsse erst noch gesprochen werden.

In Schleswig-Holstein kläre das Kabinett laut NDR an diesem Mittwoch Details. Bei Kindern werde man „kulant sein“, hieß es demnach.

Kinderärzte gegen Maskenpflicht für Vorschulkinder

Der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) warnt indes vor einer Maskenpflicht für jüngere Kinder: „Eine Maskenpflicht ist aus entwicklungspsychologischer Sicht erst vom Grundschulalter an sinnvoll“, sagte Thomas Fischbach unserer Redaktion. So gut schützen Atemmasken und Mundschutz vor dem Coronavirus

Grundschüler seien meistens schon in der Lage, mit Masken vernünftig umzugehen. Jüngere Kinder würden einen Mund-Nase-Schutz dagegen in den allermeisten Fällen eher als Spielzeug betrachten, daran herumhantieren und damit die Infektionsgefahr eher noch verstärken. „Es ist deswegen unklug, sollten einige Bundesländer das Maskentragen in öffentlichen Bereichen sogar für Kleinkinder vorschreiben."

