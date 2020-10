Paris. In der Nähe von Paris soll ein Mann enthauptet worden sein. Der Täter ist gefasst. Er wurde von Polizisten angeschossen und verletzt.

In der Nähe von Paris ist am Freitag ein Mann enthauptet worden. Nach der Tat am späten Nachmittag nahe einer Bildungseinrichtung in Conflans Saint-Honorine wurde die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben eingeschaltet.

Der mutmaßliche Täter sei von der Polizei angeschossen und schwer verletzt worden, verlautete am Abend aus Ermittlerkreisen.

🚨 Une intervention de police est actuellement en cours Place René Picard à @VilledeConflans.

➡️Évitez le secteur

➡️Respectez le périmètre de sécurité

➡️Suivez les instructions des #FDO

➡️Ne génez pas l'intervention en cours pic.twitter.com/gvAdmgPLsd — Police Nationale 78 (@PoliceNat78) October 16, 2020

Die Polizei schrieb auf Twitter, dass aktuell ein Einsatz laufe und die Menschen den Bereich meiden sollten. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. (dpa/afp)