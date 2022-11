Ein Mann wurde in Krefeld erschossen. Die Polizei fahndet. (Symbolfoto)

Fahndung Mann in Krefeld auf Straße erschossen - Polizei fahndet

Krefeld. In Krefeld ist am Montagabend ein Mann erschossen worden. Die Polizei fahndet nach Verdächtigen. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

In der Krefelder Innenstadt ist am Montagabend ein Mann auf einer Straße erschossen worden. „Es gab eine Schussabgabe auf der Garnstraße. Eine Person ist verstorben“, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Weitere Details nannte er nicht, sondern verwies auf eine Stellungnahme am Dienstag. Die Ermittlungen liefen. Nach Verdächtigen wurde gefahndet.

Hintergründe der Tat noch unklar

Nach Augenzeugenberichten ereignete sich die Tat kurz vor 20 Uhr. Mehrere andere Medien berichteten ebenfalls. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Krefeld bestätigte auf Anfrage der dpa, erste Hinweise habe es kurz vor 20 Uhr gegeben. Die Hintergründe der Tat waren unklar. (dpa)

