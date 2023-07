Palma/Mallorca. Mehrere Deutsche sollen auf Mallorca eine Frau in einem Hotel vergewaltigt haben. Nun müssen fünf Verdächtige in Untersuchungshaft.

Mehrere deutsche Urlauber sollen in einem Hotelzimmer auf Mallorca eine Frau vergewaltigt haben

Fünf von ihnen müssen jetzt auf der Insel in Untersuchungshaft

Dies ordnete der zuständige Richter am Samstagabend an

Fünf junge Urlauber aus Deutschland müssen auf Mallorca wegen des Verdachts einer Gruppenvergewaltigung in Untersuchungshaft. Eine Freilassung gegen Kaution lehnte ein Gericht am Samstag ab, teilte eine Justizsprecherin am späten Abend mit. Ein sechster Urlauber aus Deutschland wurde freigelassen. Zunächst hatte die spanische Zeitung „Última Hora“ berichtet, der Haftrichter habe die Entscheidung verschoben, um noch Dokumente zu dem Fall eingehender zu studieren.

Mallorca: Mutmaßliche Vergewaltigung am Ballermann – was bisher bekannt ist

Die sechs jungen Männer waren am Morgen in Handschellen in das Gericht in Palma de Mallorca gebracht worden. Ein Foto zeigt die Verdächtigen, die ihre Hemden über den Kopf gezogen hatten, um nicht erkannt zu werden. Untersuchungshaft kann in Spanien Wochen und Monate dauern. Im Falle einer Verurteilung wegen Vergewaltigung können Strafen von bis zu zwölf Jahren verhängt werden.

Die Polizei wirft zumindest einigen der Männer die Vergewaltigung einer deutschen Touristin in einem Hotelzimmer am Ballermann vor. Die spanische Zeitung "Última Hora" hatte am Freitag (14. Juli) unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtet, die Polizei habe auf einem Handy der Verdächtigen ein Video der Vergewaltigung gefunden. Woher die Urlauber in Deutschland kommen, wurde nicht mitgeteilt.

Deutsche nach mutmaßlicher Vergewaltigung festgenommen – das war passiert

Einer der festgenommenen Deutschen habe in der Nacht auf Donnerstag in der Partyhochburg am Ballermann die junge Frau kennengelernt. Beide hätten später einvernehmlichen Sex im Hotelzimmer des Mannes gehabt. Später sollen die fünf Freunde des Deutschen dazugekommen sein, von denen einige die Frau vergewaltigt haben sollen, die anderen hätten tatenlos zugeschaut, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau habe schließlich aus dem Zimmer fliehen können und mit Hilfe des Rezeptionisten die Polizei alarmiert. Die junge Deutsche sei zu einer Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. (lro/jsn/dpa)

