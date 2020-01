Regen, Starkregen, Dauerregen? So heißt das, was da runterkommt

Valencia. Sturmtief „Gloria“ hat Spanien fest im Griff: Starke Winde, Regenfälle und sogar Schnee sorgen für Chaos. Wo es am schlimmsten ist.

Unwetter: Monsterwellen auf Mallorca – Vier Tote in Spanien

Mallorca wurde erneut von schweren Unwettern getroffen, es wurden bereits vier Menschen getötet

Das Unwetter sorgte bereits für eine Riesenwelle mit einer Höhe von 14 Metern

Die Meteorologen hatten zuvor gewarnt, dass dieses Sturmtief mit dem Namen „Gloria“ sehr gefährliche Ausmaße annehmen könnte

Riesenwellen, Sturmflut, Starkregen und plötzlicher Wintereinbruch: Ein heftiges Unwetter verursachte an der spanischen Mittelmeerküste schwere Schäden und mehrere Todesopfer.

Starker Wind mit Orkanböen von mehr als 100 Stundenkilometern peitschte das Meer auf und sorgte für haushohe Wellengebirge. Vor der Urlaubsinsel Mallorca wurde eine historische Riesenwelle von 14 Metern Höhe gemessen.

Mallorca: Riesenwellen sorgen für Aufregung

Die Sturmflut traf zunächst die Festlandküste zwischen den Mittelmeerstädten Valencia und Alicante. Dort übersprangen haushohe Wellen die Schutzdeiche, Häfen und Promenaden. In den bekannten Urlaubsorten Dénia und Jávea standen Teile der Altstadt unter Wasser.

Hunderte Restaurants, Geschäfte, Wohnungen und Garagen wurden verwüstet. Auch etliche Jachten, die in den Häfen verankert waren, wurden beschädigt. Es entstand Millionenschaden. Erst im Dezember war ein schweres Unwetter über Mallorca gefegt und hatte dort für heftige Verwüstungen gesorgt.

Wetter auf Mallorca – So wird es in den nächsten Tagen:

Dienstag: Regen und maximal 15 Grad

Regen und maximal 15 Grad Mittwoch: Wechselhaft, teils Sonne und maximal 17 Grad

Wechselhaft, teils Sonne und maximal 17 Grad Donnerstag: Wolken-Sonne-Mix bei Temperaturen von maximal 17 Grad

Sturmtief „Gloria“ wütet an der spanischen Mittelmeerküste

„So etwas habe ich nie gesehen“, sagte ein Gastwirt, der nach der Flut in seinem verwüsteten Strandlokal in Jávea aufräumte. „Das Meer war so wild wie noch nie“, berichtete er im spanischen TV. Alle Schutzmaßnahmen waren wirkungslos geblieben: Sandsäcke an der Promenade, Holzplatten vor den Schaufenstern. Die Riesenwellen übersprangen alle Hindernisse und drückten Fenster, Türen und zum Teil auch Fassaden ein.

Die Meteorologen hatten zuvor gewarnt, dass dieses Sturmtief mit dem Namen „Gloria“ sehr gefährliche Ausmaße annehmen könnte. In vielen Küstenorten war roter Alarm ausgelöst worden – die maximale Warnstufe. Den Behörden zufolge handelte es sich um das heftigste Unwetter seit etlichen Jahren. Im Hinterland und in Zentralspanien fiel derweil stellenweise bis zu einem halben Meter Schnee.

Im Laufe des Dienstags verlagerte sich das Sturmtief „Gloria“ Richtung Norden und wütete an der Küste der spanischen Region Katalonien. Touristen und Bewohner wurden wegen des immer noch sehr hohen Wellengangs am Mittelmeer zur Vorsicht aufgerufen.

„Gloria“ fordert vier Todesopfer in Spanien

Nördlich von Barcelona wurde ein Mann vermisst, der auf einem Deich ein Foto machen wollte und von einer hohen Welle mitgerissen wurde. Zudem wurden in mehreren Küstenorten Schaulustige, die sich zu nah ans tobende Meer gewagt hatten, verletzt – auch Urlauber waren unter den Verletzten. Im Küstenort Orihuela mussten zwei Menschen ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem eine Palme auf ihr Auto gestürzt war.

Im Badeort Gandía starb eine 54-jährige Obdachlose, die trotz Unwetters in einem Park geschlafen hatte. In der Stadt Ávila wurde ein 63-jähriger Mann durch eine herabfallende Dachpfanne erschlagen. Im Bergdorf Moixent kam ein Bewohner um, der im Freien von einem Schneesturm überrascht wurde. Plötzlicher Schneefall wurde zudem einem Mann in Nordspanien zum Verhängnis, der von einem Kleinlaster überfahren wurde, als er gerade Schneeketten auf die Räder seines Fahrzeugs montieren wollte.

Mallorca: Mann wird vermisst

Auf Mallorca wurde ein 27-Jähriger vermisst, der mitten im Unwetter durch eine Schlucht geklettert war und möglicherweise von einem Sturzbach mitgerissen wurde. Die Feuerwehr auf der Insel war im Dauereinsatz: vor allem wegen umgestürzter Bäume und Überschwemmungen. Erst im Oktober waren zwei Touristen bei einem Unwetter auf Mallorca ins Meer gestürzt – die Suche endete erfolglos.

Etliche trockene Bachbetten verwandelten sich nach heftigem Dauerregen in reißende Ströme, mehrere Straßen mussten gesperrt werden. Unter anderem war wieder der mallorquinische Ort San Llorenç betroffen, in dem vor zwei Jahren bei einer plötzlichen Regen- und Schlammflut 13 Menschen umgekommen waren.

Wegen des Sturms musste der Urlauberflughafen in Alicante, das touristische Drehkreuz an der Costa Blanca, für 40 Stunden schließen. Am Dienstagvormittag nahm der Airport seinen Betrieb wieder auf. Auch die Fährverbindungen zwischen dem Festland und den Inseln Mallorca sowie Ibiza waren unterbrochen.

Hunderte Schulen an der Küste erlaubten den Kindern aus Sicherheitsgründen, zu Hause zu bleiben. Mehrere küstennahe Campingplätze, auf denen sich im Winter vor allem europäische Rentner aufhalten, mussten evakuiert werden.

