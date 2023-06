Sie ist die “Queen of Pop” und wird in einem Atemzug mit Michael Jackson und Prince genannt: Madonna.

New York. Große Sorge um Pop-Ikone Madonna (64) – die Sängerin muss ihre Welttournee verschieben. Sie wurde offenbar bewusstlos aufgefunden.

Die Popsängerin Madonna (64) muss ihre Welttournee nach einem Aufenthalt auf der Intensivstation wegen einer schweren Infektion verschieben – das teilte ihr Manager Guy Oseary am Mittwoch über die Online-Plattform Instagram mit. Die US-Sängerin habe am Samstag eine "schwere bakterielle Infektion" entwickelt und musste auf eine Intensivstation eingeliefert werden. Ihrem Manager zufolge habe sie dort mehrere Tage verbracht.

Madonna musste auf die Intensivstation: Was zu ihrem Zustand bekannt ist

Oseary weiter: "Ihr Gesundheitszustand bessert sich – sie ist aber noch in medizinischer Behandlung." Die 64-jährige Sängerin werde sich voraussichtlich vollständig erholen. Bis dahin müssten jedoch alle Termine auf Eis gelegt werden – davon ist auch die geplante Welttournee betroffen. Die sollte ursprünglich am 15. Juli im kanadischen Vancouver starten.

Berichten der "Page Six" zufolge soll Madonna am Samstag bewusstlos aufgefunden worden sein. In einem Krankenhaus in New York kam sie dann auf die Intensivstation. Im Krankenhaus soll die Sängerin mindestens eine Nacht lang künstlich beatmet worden sein. Nach Informationen der "BILD" war ihre Tochter Lourdes Leon die gesamte Zeit an ihrer Seite.

Der US-Superstar plant auch Auftritte in Köln und Berlin. Foto: Charles Sykes/Invision via AP/dpa

Madonna muss Tournee verschieben: Konzerte in Köln und Berlin geplant

Noch vor einigen Wochen war die 64-Jährige fit – freute sich auf die anstehende Tournee. In den sozialen Medien hatte sie mehrere Fotos von den Proben gepostet. Die Welttournee beinhaltet auch Auftritte in Köln (16. November) und Berlin (29. November). Ein neuer Starttermin soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. (jsn/DPA/AFP)

