Kinder warten mit ihren Eltern vor einem Krankenhaus in Peking.

Kliniken am Limit

Kliniken am Limit Lungenentzündung: Was macht so viele Kinder in China krank?

Berlin Aus China kommen beunruhigende Berichte: Unter Kindern nehmen Lungenentzündungen zu. Die WHO ist alarmiert – und fordert Antworten.

Es klingt bekannt-beunruhigend: Im Norden Chinas kommt es derzeit zu einem gehäuften Auftreten von Lungenentzündungen. Betroffen sind vor allem Kinder – ganze Schulklassen seien erkrankt, berichtet FTV News, ein Nachrichtensender aus Taiwan. Offenbar erwischt es aber auch Erwachsene: Dem Bericht zufolge haben sich auch Lehrer mit der Krankheit angesteckt.

Vor den Hospitälern in Peking bildeten sich laut FTV News lange Schlangen, Kinderkrankenhäuser seien überfüllt – nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch an anderen Orten. Bilder von AFP-Fotografen zeigen ebenfalls volle Kliniken.

Die Symptome der Patienten beschränken sich bislang auf hohes Fieber und Lungenknötchen – trockener Husten und andere typische Krankheitszeichen fehlen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat wegen des Anstiegs der Fälle Informationen von China angefordert. Das Land solle zusätzliche Informationen über die Erkrankungen und ihre Ausbreitung sowie Laborergebnisse zur Verfügung stellen, hieß es in einer Mitteilung der WHO von Donnerstag.

Junge Patienten werden im Pekinger Kinderkrankenhaus auf einer Treppe behandelt. Foto: Jade Gao / AFP

Lungenentzündungen in China: Vertuscht Peking eine neue Seuche?

Mancher Pekinger Bürger wittert nun eine staatliche Vertuschungsaktion. Es sei nicht gestattet, über die Erkrankungen zu sprechen, sagte eine Person zu FTV News. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig bestätigen. Doch spricht manches dafür, dass China etwas offener mit den Erkrankungen umgeht, als dies vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie der Fall war.

Von der WHO heißt es, die chinesischen Behörden hätten bereits am 13. November über einen Anstieg von Atemwegserkrankungen berichtet. Dieser sei damals auf das Ende von Covid-19-Einschränkungen zurückgeführt worden.

Wie auch in Deutschland und anderen Staaten konnten mit dem Ende der Beschränkungen Erreger wie Grippe, RSV und Sars-CoV-2 leichter unter der Bevölkerung zirkulieren – und entsprechend mehr Menschen anstecken. Die chinesischen Behörden hätten daher dazu aufgerufen, Bemühungen zum Seuchenschutz in Gesundheitseinrichtungen und öffentlichen Bereichen zu verstärken. Gleichzeitig sei das Gesundheitssystem aufgefordert worden, seine Kapazitäten zu erhöhen.

Die WHO hat von China Daten zu dem Anstieg von Lungenentzündungen – und anderer Atemwegserkrankungen – angefordert. Foto: Jade Gao / AFP

Neuer Erreger in China? WHO fordert strenge Maßnahmen

Laut WHO ist bislang unklar, ob zwischen den Lungenentzündungen und dem allgemeinen Anstieg an Atemwegserkrankungen in China ein Zusammenhang besteht, oder ob es sich um voneinander unabhängige Vorfälle handelt. Daher hat die Weltgesundheitsorganisation zusätzliche Informationen zu den zirkulierenden Erregern sowie zur Belastung des chinesischen Gesundheitswesens angefordert.

Die Bevölkerung Chinas ist auch seitens der WHO aufgerufen, „Maßnahmen zur Verringerung des Risikos von Atemwegserkrankungen zu ergreifen“. Die Menschen sollen sich impfen lassen, sich von Erkrankten fern halten und bei Symptomen zu Hause bleiben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama