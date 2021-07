Nach einer Impfung zeigen die Reaktionen des Körpers an, dass sich das Immunsystem mit dem Impfstoff auseinandersetzt. Der Erfolg einer Impfung hängt aber nicht davon ab, ob man Nebenwirkungen hatte!

Nach einer extrem ruhigen Erkältungssaison im Herbst und Winter beobachten Kinderärztinnen - und ärzte nun eine verstärkte Welle an Husten und Schnupfen bei Kita-Kindern. Durch den Corona-Lockdown und die strengen Kontaktbeschränkungen steckten sich nur wenige Kinder mit den üblichen Erkältungsviren und anderen Krankheitserregern an. Offenbar holen die kindlichen Körper das nun, mitten im Sommer, nach.

Welche Erkrankungen beobachten Kinderärztinnen und -ärzte im Moment vorrangig bei Kindern bis sechs Jahre?

Es sind vermehrt Atemwegsinfekte, berichtet der Kinderarzt Dr. Martin Karsten aus Berlin-Wilmersdorf. "Die Kinder kommen mit Fieber, Husten, Schnupfen und Halsschmerzen." Sie würden von den Kitas nach Hause geschickt und hätten "akute obere Atemwegserkrankungen".

Das bestätigt auch Dr. Tobias Tenenbaum von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ). Er beobachtet: "Stationär kommen auch mehr Kinder als sonst zu dieser Jahreszeit mit unteren Atemwegsinfektionen, spastischer Bronchitis und Lungenentzündung."

Ist das mehr als sonst zur Sommerzeit?

"Ja, es ist deutlich mehr", sagt der Wilmersdorfer Kinderarzt Karsten. Normalerweise herrsche beim Kinderarzt in den Sommermonaten "totale Flaute". In Berlin seien schon Ferien, da gingen die Atemwegsinfekte eigentlich auf "nahezu Null" zurück, sagt der Mediziner. Dagegen seien eher Magen-Darm-Infekte an der Tagesordnung. Tobias Tenenbaum sieht das ähnlich: "Es ist ein ganz infektiöser Juli."

Worauf kann man das zurückführen?

Die Lockerung der Maskenpflicht und der Kontaktbeschränkungen, die Wiederöffnung von Kitas und Schulen trägt nach Ansicht der Mediziner dazu bei, dass Erkältungsviren sich wieder stärker verbreiten können. Bei den Kindern seien diese Infektionen in den Monaten Januar, Februar und März um rund 95 Prozent zurückgegangen, berichtet Karsten. "An extremen Tagen hatten wir sonst rund 80 Kinder mit Husten, Schnupfen und Fieber - in diesem Jahr waren es nur noch vier oder fünf."

Die Menschen verhielten sich wieder zunehmend normal, sagt Tenenbaum. Dennoch seien die Zahlen immer noch niedriger als etwa im Jahr 2019.

Holen die Kinder jetzt nach, was sie normalerweise im Herbst und Winter an Erkältungskrankheiten durchmachen?

Die Infektionszahlen unter den Null- bis Sechsjährigen sind auf jeden Fall seit rund acht Wochen merklich angestiegen. Bei den Erwachsenen lässt sich dies nicht beobachten. "Es handelt sich aktuell um andere und eher harmlose Keime", sagt Kinderarzt Karsten. Er führt den Anstieg der Infektionen auf die Rückkehr in die Kita-Gruppen zurück. Normalerweise dominieren Influenza-, also Grippeviren, und RS-Viren und lösen Infekte der oberen Atemwege aus.

RSV steht für "respiratory syncytial virus" und ist weltweit die häufigste Virenart, mit der sich Kleinkinder bis drei Jahre anstecken, vor allem im Winter. Meist verlaufen derlei Infektionen leicht, in den ersten paar Lebensmonaten jedoch kommt es häufig auch zu einer Infektion der unteren Atemwege, die auch einen schweren Verlauf nehmen kann - etwa eine Bronchitis oder eine Lungenentzündung auslösen kann.

Kinderarzt Karsten zitiert Zahlen des Robert Koch-Instituts, wonach etwa 60 bis 70 Prozent der auftretenden Viren erfasst werden. Dabei seien jetzt im Sommer sogenannte Parainfluenza-Viren und Rhinoviren in der Überzahl. Zu einem Anstieg von Influenza- und RS-Viren sei es nicht gekommen, sagt Karsten. "Natürlich holen die Kinder das irgendwie nach, aber warum das so ist und woher die Viren gekommen sind, das kann man noch gar nicht sagen."

Muss man befürchten, dass sich wegen Corona die Entwicklung des kindlichen Immunsystems verzögert?

"Theoretisch möglich", sagt Mediziner Karsten. Das wisse man noch nicht. Spannend sei zu beobachten, wie sich im Winter Influenza- und RS-Viren weiter entwickeln, die auch schlimmere Krankheitsverläufe verursachen könnten. Dazu brauche es zusätzliche Vergleichsdaten, die erst in einigen Jahren vorliegen dürften, sagt Tenenbaum.

Welche Folgen könnten sich daraus ergeben?

"Wir wissen ja mittlerweile, dass der "Bauernhofeffekt" wichtig für die Verhinderung von Allergien ist. Der Austausch mit Erregern ist vor allem in den ersten Lebensjahren sehr wichtig", sagt Tenenbaum. "Andererseits waren die Kinder ja nicht unter 'sterilen' Bedingungen zu Hause. Von daher könnte der Effekt auch nicht so groß sein. Es werden wissenschaftlich spannende Jahre für die Kinderheilkunde."

