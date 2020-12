Live und magic: Die Ehrlich-Brothers in unserem Video-Talk

Wir sprechen mit dem Magier-Duo über ihre Pläne und über ihre besten Tricks - und sie benatworten live die Fragen der Zuschauer .

Eigentlich wollten die Ehrlich Brothers in diesem Winter wieder auf große Tournee durch Deutschland gehen, aber das Corona-Virus können leider auch die beiden Star-Magier nicht aus der Welt zaubern. Stattdessen nutzt das Brüder-Duo aus Ostwestfalen nun wie viele andere Künstler das Internet, um seine Fans zu verblüffen: „Die Magic-Show in eurem Wohnzimmer“ heißt das Streaming-Format, mit dem Andreas und Chris Ehrlich am 26. und 31.12. das Publikum verzaubern wollen.

Unter anderem darüber sprechen wir am Donnerstagabend ebenfalls live im Stream mit den stets auffällig frisierten Brüdern: Ab 19 Uhr können Sie hier unsere Videokonferenz mit den Ehrlich Brothers verfolgen. Das Beste: Sie selbst können während der Sendung Fragen an Andreas und Chris zukommen lassen oder bereits vorab per Email an wir@funkemedien.de zusenden (Betreff: Ehrlich Brothers).