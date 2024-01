Berlin. Die Supermarkt-Ketten Lidl und Kaufland haben dauerhafte Preissenkungen für bestimmte Produkte angekündigt. Welche Produkte das sind.

Schwierige internationale politische Lage, extreme Inflation und steigende Energiepreise, hatten in den vergangenen Monaten zu erhöhten Lebensmittelpreisen geführt. Nun haben die Supermarkt-Ketten Lidl und Kaufland erneut Preissenkungen für viele Produkte angekündigt. Bereits 2023 und Anfang des Jahres, hatten die Discounter sämtliche Preise gesenkt. Hintergrund seien niedrige Rohwarenpreise, erklären die Märkte. „Diesen Preisvorteil gibt Kaufland an seine Kunden weiter“, schreibt die Supermarkt-Kette in einer Pressemitteilung.

Preissenkungen bei Kaufland: Diese Produkte jetzt günstiger

Kaufland setzt auf seine Bio-Eigenmarken – so wurden zum 29. Januar die Preise von mehr als 50 Artikeln der Hausmarke K-Bio dauerhaft gesenkt. Dinkelflocken in der 500g-Packung beispielsweise kosten fortan nur noch 1,25 Euro statt vorherigen 1,75 Euro. Seit dem letzten Jahr hat der Discounter die Preise von über 3300 Artikeln nachhaltig gesenkt. Kaufland stehe für eine vielschichtige Auswahl zu erschwinglichen Preisen und strebe danach, die erzielten Preisvorteile direkt an den Kunden weiterzugeben, so die Supermarkt-Kette.

Lesen Sie auch:Diese Kaufland-Filialen schließen 2024 in Deutschland

Lidl senkt dauerhaft Preise für bestimmte Produkte

Auch bei der Supermarkt-Kette Lidl, die zum gleichen Konzern wie Kaufland, der Schwarz-Gruppe gehört, wurden nun Preissenkungen angekündigt. Ebenso wie bei der Konzernschwester sinken die Preise für Bio-Produkte dauerhaft. So kostet beispielsweise der Kaffee „Bio Transfair Café del Mundo ganze Bohne“ der Eigenmarke in der 1-Kilopackung nicht mehr 10,95 Euro, sondern 10,45 Euro. Zahlreiche weitere Produkte seien von den Senkungen betroffen, schreibt der Supermarkt-Riese.

Auch interessant:Preisschilder, Pfand und Co. – Das ändert sich 2024 im Supermarkt

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama