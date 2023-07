Die Klimaschutzbewegung Letzte Generation ist aus Sicht des Bundesverfassungsschutzes keine extremistische Bewegung. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung bedrohe sie nicht, sagte Behördenchef Thomas Haldenwang in Berlin.

Die Aktionen der Letzten Generation machen einige Menschen wütend. Ein Lkw-Fahrer rastete jetzt aus – und muss die Konsequenzen tragen.

Ein Lkw-Fahrer hat bei einem Protest in Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern einen Klimaaktivisten der Letzten Generation angefahren. Wie ein Polizeisprecher sagte, ereignete sich der Vorfall auf einer Hauptverkehrsstraße.

Der 41-jährige Lkw-Fahrer habe drei Klima-Protestierer, die den Verkehr blockierten, zum Teil von der Straße gezerrt und ihnen Schläge angedroht. Dann habe sich der Mann hinter das Lenkrad gesetzt und sei angefahren. Dabei wurde ein junger Demonstrant, der sich wieder auf die Straße gesetzt hatte, etwa einen Meter nach vorn geschoben. Ein Video des Vorfalls kursiert auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Diese Gewalt existiert in unserer Gesellschaft. Durch die #LetzteGeneration wird sie auf der Straße sichtbar. In der Klimakrise wird sie weiter eskalieren, wenn Menschen sich um Wasser streiten müssen.

Wie wollen wir dem präventiv begegnen? #Widerstandpic.twitter.com/vCQsdyhTqY — Carla Hinrichs - Widerstand oder Katastrophe (@carla_hinrichs_) July 12, 2023

Der junge Mann habe sich steif gemacht und sei augenscheinlich unverletzt geblieben, hieß es. Ein Mediziner habe den Mann, der sich zur Gruppe Letzte Generation zählte, begutachtet. Der Lkw-Fahrer war danach weitergefahren. Später stellte sich der 41-Jährige Fahrer bei der Polizei in Grimmen. Auch interessant: Letzte Generation: Mitglieder, Strafen, Gelder – Alle Infos

Letzte Generation: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Lkw-Fahrer und Aktivisten

Gegen den 41-jährigen Deutschen wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen wegen des Anfangsverdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, meldete die Polizei Stralsund am Donnerstag. Sein Führerschein sei zudem beschlagnahmt worden.

⚠️ Auto als „Waffe“ gegen friedlichen Protest



Ja, unser Protest stört & ist für Blockierte & Blockierende gleichermaßen unangenehm.



Doch um ein vielfaches unangenehmer sind die Folgen der Klimakrise, die uns schon heute auch in Deutschland treffen.



Wann handelt die Regierung? https://t.co/jCsnC8WPAX pic.twitter.com/FjHekaTY66 — Letzte Generation (@AufstandLastGen) July 12, 2023

Laut Polizei wird auch gegen die Demonstranten wegen des Anfangsverdacht einer Straftat nach dem Versammlungsgesetz, Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Die Polizei appelliert zudem an die Bürger, besonnen auf solche Protestaktionen zu reagieren, gegebenenfalls mache man sich als Autofahrer oder wie in diesem Falle als Lkw-Fahrer selbst strafbar. (lro/dpa/ots)

