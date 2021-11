Lauter Knall im Zug: Unbekannte bewerfen IC – Zeugen gesucht

Haltern am See. Zwischen Münster und Essen ist ein Intercity-Zug beworfen und dabei stark beschädigt worden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen der Tat.

Wegen eines lauten Knalls musste ein Intercity am Montagabend (15.11.) seine Fahrt unterbrechen. Wie sich herausstellte, ist der Zug von bislang unbekannten Tätern beworfen worden. Dabei ist eine Scheibe stark beschädigt worden. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Bei dem beschädigten Zug handelt es sich um den IC 2215 von Hamburg-Altona nach Frankfurt am Main. Der Vorfall ereignete sich gegen 19.17 Uhr zwischen den Halten in Münster und Essen. Der Zugbegleiter ging sofort zum Ausgangsort des Knalls und stellte eine gesprungene Seitenscheibe eines Fensters des IC fest. Der Zug musste daraufhin einen außerplanmäßigen Halt im Bahnhof Haltern am See einlegen.

Keine Verletzten bei Angriff auf IC zwischen Münster und Essen

Da nur eine Scheibe der Doppelverglasung beschädigt worden ist und diese nicht splitterte und es so auch keine Verletzten gab, wurde die Fahrt nach 45 Minuten fortgesetzt. Auch anschließende Züge verspäteten sich durch die Tat.

Polizisten untersuchten den Intercity und sicherten Spuren. Dennoch bittet die Bundespolizei auch um Hilfe aus der Bevölkerung und sucht Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen nahe der Bahnstrecke zwischen Münster und Haltern am See machen können. (red)

