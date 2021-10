Die CDU verschleißt ihre Vorsitzenden inzwischen in einem Tempo, das man zeitweise eher von der SPD kannte. Seit gerade einmal neun Monaten steht CDU-Chef Armin Laschet an der Spitze der Partei - nun ist der gescheiterte Kanzlerkandidat nur noch ein Vorsitzender auf Abruf. PORTRAIT LONG D'ARMIN LASCHET

Berlin Ich will ja niemanden verletzten. Und überhaupt: Tragische Figuren, wie Armin Laschet, interessieren mich aber nur in der Literatur.

Wäre Armin Laschet eine Romanfigur, eingebettet in eine Familiensaga, würde ich seinen Aufstieg und Fall verschlingen. Aber Armin Laschet ist echt und meine Fremdscham ist so groß, dass ich mich derzeit mit fiktiven Geschichten aus der Realität lese. Die Flucht in die Literatur lässt mir keine Zeit, um mich außerhalb meines professionellen Interesses mit den Irrungen und Wirrungen der Politik zu beschäftigen.

Was sagst du zu Laschet, werde ich trotzdem von der erweiterten Familie gefragt. Regelmäßig erwidere ich, dass mir gar nichts mehr dazu einfällt.

Allenfalls das, um wieder im Roman-Modus zu bleiben: Armin Laschet ist wirklich eine tragische Figur, die ihr Unglück aus Gründen erleidet, die in ihr selbst zu finden sind; ganz im Sinne von Aristoteles. Erinnern wir uns nur an den Lachanfall bei der Flut! Natürlich sind auch andere Schuld, es wird in dieser Hinsicht noch so manche Intrige aufzuarbeiten sein.

Auf die Frage nach Laschet folgt dann die Frage nach der CDU. Was sagst du zum Absturz, werde ich wieder gefragt. Ich sage, dass CDU wie CSU immer noch ihre verbliebene Kraft als Volkspartei aus dem C im Namen saugen. Eine Dame von 82 Jahren hat das erst neulich ganz offen mir gegenüber zugegeben. „Ich bin katholisch“, erklärte sie, „da muss ich doch die CDU wählen.“

Womit wir beim Thema Kirche sind. Viele Katholiken in meinem Freundeskreis sind keine mehr. Missbrauchsskandal, Zölibat, die Rolle der Frau in der Kirche, die Sexualmoral, die Diskriminierung von Homosexuellen: Sie haben genug und wollen mit dem Verein nichts mehr zu tun haben.

Warum ich nach wie vor Kirchensteuer zahle

Wollen ein Zeichen setzten, es den Bischöfen und Kardinälen zeigen. Und du, werde ich gefragt, was sagst du zur Kirche? Wann trittst denn du aus? Du kannst das doch nicht länger mitfinanzieren?

Ha, das ist doch der Trugschluss, erwidere ich. Der Staat zahlt die Gehälter von Bischöfen und Kardinälen – und damit die Steuerzahlenden. Ob sie nun katholisch sind oder evangelisch, muslimisch oder jüdisch. An mangelnden Kirchensteuer-Einnahmen leiden eher die lokalen Gemeinden, die von pauschalen Staatsleistungen nicht profitieren.

Also: Laufen die Schäfchen davon, schaden sie nur sich selbst, weil sie ihre religiöse Heimat verlieren und ihr Glaube keinen Anker mehr hat. Den gewichtigen Kirchenmännern geht es trotzdem gut. Wäre es anders, wäre sicherlich der Eifer des Klerus größer, an Reformen mitzuwirken, statt den Reformdialog, den Synodalen Weg, vorzeitig zu verlassen (wie neulich geschehen).

Das wäre mal ein Auftrag an die neue Regierung: Schafft die pauschalen Staatsleistungen an den hohen Klerus ab! Grüne und FDP wollen das tatsächlich. Ob die SPD sich das traut? Es wäre zumindest: Erfrischend.

Was die Kirche und die C-Parteien wirklich einigt

Genau das ist es ja, was die Wählerinnen und Wähler von der neuen Bundesregierung erwarten. Weg mit dem alten Ballast. Mehr als 60 Prozent wollen die Ampel, und wie es aussieht, bekommen sie eine Ampel. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es in der neuen Regierung kein C mehr gibt. Wie christlich die Politik wird, bleibt aber abzuwarten. Vielleicht müssen sich Kardinäle und Bischöfe auch mal Sorgen machen. Echte, existenzielle.

Was die Kirche und die C-Parteien einigt: Die Zahl der Anhänger (von Anhängerinnen kann hier nicht die Rede sein) wird kleiner, der enge Kreis, der Kern, wird immer verbissener. Sollen sie doch wegbleiben, die Massen, mögen sie denken. Solange die Folklore dem Klerus erhalten bleibt und das C in der Union.

Tut mir leid, wenn das der 82-jährige katholischen Dame weh tut. Ich sage das ja nur, weil ich gefragt wurde. Ich habe auch anderes zu tun. Wie gesagt, die Romane.

Was ich gerade lese? Die Antwort gebe ich gerne: „Das achte Leben (Für Brilka)“. Von der wunderbaren Schriftstellerin Nino Haratischwili, eine georgische Familiensaga über acht Generationen. Die Seiten sind dünn, das Buch ist schwer. Ich bin auf Seite 785. Gut 500 liegen noch vor mir.

