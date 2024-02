Rom Der Unternehmer Tonino Lamborghini bestreitet, der Vater von Flavia Borzone zu sein. Ein gestohlener Strohhalm soll den Beweis bringen.

Tonino Lamborghini (76) zählt zu den reichsten Männern Italiens. Sein Vater Ferruccio hatte 1948 in Cento bei Bologna den Traktorenbauer Lamborghini gegründet, der später zu einem Autokonzern wurde und inzwischen mit Ferrari zu den klangvollsten Namen der italienischen Motorenindustrie gehört. Doch der einflussreiche Lamborghini-Clan wird derzeit von einem Skandal erschüttert: Eine Kosmetikerin aus Neapel, Flavia Borzone, behauptet, sie sei die uneheliche Tochter Tonino Lamborghinis.

Borzone versichert, ihre Mutter, die Opernsängerin Rosalba Colosimo, habe Ende der 1980er-Jahre eine Affäre mit Tonino gehabt. Sie habe Lamborghini kennengelernt, als sie auf einen Bus wartete und er ihr kurzerhand eine Mitfahrgelegenheit anbot. Die Affäre mit der damals 17-Jährigen hat der Lamborghini-Erbe eingestanden – bestreitet aber, dass aus dieser Beziehung 1988 Flavia hervorgegangen ist.

Lamborghini: Vermeintliche Tochter engagierte Privatdetektive

Die Behauptung der 35-Jährigen, sie sei Lamborghinis leibliche Tochter, sorgte für Schlagzeilen in Italien und brachten der Kosmetikerin und ihrer berühmten Mutter eine Anzeige wegen Verleumdung ein. 2021 schon wurde den beiden verboten, ihre Behauptung weiter öffentlich zu äußern. Zudem mussten sie und ihre Mutter jeweils 30.000 Euro Entschädigung zahlen. Doch Mutter und Tochter gaben nicht auf.

Weil sich Tonino Lamborghini einen DNA-Test verweigerte, engagierte Flavia Borzone vier Privatdetektive, um die Vaterschaft zu beweisen. Bei einem Konzert von Lamborghinis Tochter Elettra konnten diese einen Strohhalm sicherstellen, mit dem das Showgirl einen Smoothie getrunken hatte, wie in den italienischen Medien zu lesen ist.

Laut Borzones Anwälten beweise ein daran durchgeführter DNA-Test, dass die Kosmetikerin aus Neapel und Elettra Lamborghini Halbschwestern seien. Die Familie Lamborghini zeigt sich empört und argumentiert, der Strohhalm sei illegal in Borzones Besitz gelangt. Daher könne er nicht als Beweis gelten.

Gericht in Bologna soll in dem Fall entscheiden

„Der DNA-Test wurde aufgrund einer Probe vorgenommen, die meiner ehelichen Tochter auf hinterhältige Weise entnommen wurde, und ist insofern rechtswidrig durchgeführt worden“, sagte Tonino Lamborghini gegenüber italienischen Medien. Der Strafrichter habe den Test daher auch nicht als Beweismittel zugelassen.

Tonino Lamborghini ist Erbe einer der renommiertesten Automarken der Welt. Foto: Maurizio D'Avanzo / ipa-agency.n / picture alliance / D Avanzo/Provvisionato

Dieser Darstellung widerspricht ein Bericht der „Bild“-Zeitung: Borzonas Anwalt soll dem Medium berichtet haben, dass die Richterin die DNA-Probe keineswegs abgelehnt habe. Vielmehr soll sie die Aussagen des Privatdetektivs und die Ergebnisse des DNA-Tests angefordert haben. Beides werde am nächsten Verhandlungstag Anfang Mai in Bologna als Beweismittel Bestand haben.

Mutter über Flavia Borzone: „Will nur die Wahrheit“

Mit einem Urteil in dem Fall, der in Italien für Aufsehen sorgt, wird im Juni gerechnet. Borzones Anwalt Sergio Culiersi erklärte den italienischen Medien, seine Mandantin habe nicht die Absicht, das Leben von Herrn Lamborghini „zu ruinieren“ und an seinen Besitz zu gelangen. Alles, was Flavia wolle, sei, als Tochter Lamborghinis anerkannt zu werden – und zwar „im Namen der Wahrheit“.

Seine Mandantin, so der Anwalt weiter, habe Tonino Lamborghini bereits persönlich getroffen. Bei diesem Gespräch soll der Lamborghini-Erbe zugegeben haben, eine Affäre mit Rosalba Colosimo gehabt zu haben. Borzone hat dieses Geständnis angeblich heimlich aufgezeichnet, es ist jedoch unwahrscheinlich, dass es vor Gericht als Beweismittel zugelassen wird. Auch Rosalba Colosimo versichert derweil, dass ihre Tochter diesen Kampf nicht wegen des Geldes führe: „Sie will nur die Wahrheit. Wenn es nur um Geld ginge, hätte ich all das getan, als Flavia zwei Jahre alt war.“

Lamborghini-Clan ist auch untereinander zerstritten

In der Lamborghini-Dynastie ist Zoff keine Seltenheit. Zwischen Elettra (29) und ihrer älteren Schwester Ginevra (31) herrscht erbitterte Rivalität. Seit 2019 wechseln die beiden angeblich kein Wort miteinander. Elettra hat sich über Jahre eine TV-Karriere als Show-Girl und Moderatorin aufgebaut und arbeitet seit 2017 an einer Musikkarriere. Doch vor drei Jahren drängte auch Ginevra ins Rampenlicht. Sie versucht sich ebenfalls als Sängerin.

Elettra Lamborghini (29) ist in Italien als TV-Sternchen und Sängerin bekannt. Foto: Alberto terenghi / ipa-agency.ne / picture alliance / ipa-agency

Neben Elettra und Ginevra hat der Unternehmer noch drei weitere Kinder: Rennfahrer-Sohn Ferruccio (33) und die Zwillingsschwestern Lucrezia und Flaminia (25). Das Unternehmen ihres Vaters zählt seit 1998 zur Gruppe Volkswagen. In den 1970er-Jahren verkaufte Tonino Lamborghini den Autobauer. Heutiger Marktwert laut „Bloomberg Intelligence“: rund elf Millionen US-Dollar. Statt den Autos seines Vaters widmete sich der Lamborghini-Erbe der Produktion von Luxusprodukten wie Uhren, Brillen, Lederwaren, Mobiltelefonen, Sportzubehör, sowie seinen 5-Sterne-Hotels.

