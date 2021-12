Die vierte Corona-Welle sorgt in Deutschland für hohe Infektionszahlen. Die Regierung setzt auf eine Impfkampagne. Geboosterte sollen so testfrei sein.

Berlin. Im Südsudan ist eine mysteriöse Krankheit ausgebrochen, die mindestens 89 Menschenleben gefordert hat. Die WHO untersucht die Fälle.

Die Welt steckt noch immer mitten in der Corona-Pandemie – doch im Südsudan könnte sich die nächste gesundheitliche Katastrophe anbahnen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat eine Taskforce in den afrikanischen Staat entsendet, nachdem dort mindestens 89 Menschen gestorben sind.

Noch nicht klar ist, woran die Personen gestorben sind. Das südsudanische Gesundheitsministerium hatte von einer sich schnell ausbreitenden Krankheit im Norden des Landes berichtet, diese aber wissenschaftlich nicht identifizieren können. Erste Tests auf Cholera seien negativ ausgefallen, wie diverse Medien berichten. Lesen Sie auch: Omikron – "Das wird noch einmal 30 bis 40 Millionen infizieren"

WHO will mysteriöse Todesfälle untersuchen

Nun soll die WHO die mysteriösen Todesfälle untersuchen. Die Region im Bundesstaat Jonglei war neulich von einer verheerenden Flut heimgesucht worden. Die WHO-Mitarbeiter seien mit Helikoptern in die Krisenregion geflogen worden, wie eine Sprecherin der Organisation der BBC sagte.

Die Flutkatastrophe hat die Ausbreitung der nicht identifizierten Krankheit möglicherweise begünstigt. Nach Angaben der UN sind etwa 700.000 Menschen von den Überschwemmungen betroffen, die in dem krisengebeutelten Land auch zu Lebensmittelknappheit und Hunger – gerade bei Kindern. (lhel)

