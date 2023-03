Mit Trompetenfanfaren und Kanonensalut ist Charles III. in einer prunkvollen Zeremonie zum neuen britischen König ausgerufen worden. Er sei fortan "unser einziger rechtmäßiger König", verkündete der ranghöchste Herold feierlich vom Balkon des St. James's-Palasts in London.

London. Anfang Mai ist es so weit: Charles III. wird in der Westminster Abbey gekrönt. Doch was passiert eigentlich, wenn er dort gesalbt wird?

Für Royal-Fans rückt das Event des Jahres in greifbare Nähe: Charles III. wird am 6. Mai bei der Zeremonie in der Westminster Abbey in London gekrönt. 70 Jahre ist es her, dass hier zum letzten Mal einem Monarchen die Krone aufs Haupt gesetzt wurde. Charles III. ist der erste Mann seit 86 Jahren.

Das geistliche Oberhaupt der Anglikanischen Kirche, der Erzbischof von Canterbury Justin Welby, wird die Zeremonie in dem Londoner Gotteshaus abhalten, bei der Charles III. offiziell als König bestätigt wird. Auch spannend: Britisches Königshaus: Die Krönung, die nie stattfand

Seit Wilhelm dem Eroberer im Jahr 1066 lassen sich die britischen Könige und Königinnen hier krönen. Doch in diesem Jahr soll die Zeremonie deutlich kürzer sein als zuvor. Zuletzt hatte sich 1953 Elisabeth II. in einer dreistündigen Feier als Königin bestätigen lassen. Was allerdings auch dieses Mal nicht fehlen darf, ist die heilige Salbung.

Krönung: Heilige Salbung erstmals öffentlich?

Im Gegensatz zu seiner Mutter könnte Charles III. die Salbung in der Westminster Abbey öffentlich abhalten lassen. Bislang wurde dieser Teil der Zeremonie nie im Fernsehen ausgestrahlt. Lesen Sie auch: Royals: So verlief die Krönung der Queen vor 70 Jahren

Bei der Salbung werden Hände Brust und Stirn von Charles und auch bei seiner Frau Camilla mit einem speziellen Öl bestrichen, wodurch göttliche Kraft und Macht an Charles übertragen werden soll. Es handele sich dabei um ein sehr seltenes anglikanisches Ritual, dass in Europa nur noch in Großbritannien in dieser Form praktiziert wird.

König Charles III. von Großbritannien mit der Königsgemahlin Camilla. Foto: Chris Jackson / dpa

König Charles' Salbung: Öl in Israel geweiht

Das für die Salbung benötigte Öl wurde bereits hergestellt. Es wurde unter anderem aus Oliven zweier Haine extrahiert, die auf dem Ölberg in Israel wachsen. Einer davon liegt nahe der Maria-Magdalena-Kirche, wo auch Charles Großmutter, Prinzessin Alice von Battenberg, beigesetzt ist.

„Seit Beginn der Planungen für die Krönung war es mein Wunsch, ein neues Krönungsöl aus Olivenöl vom Ölberg herzustellen“, sagte Erzbischof Welby. „Dies zeigt die tiefe historische Verbindung zwischen der Krönung, der Bibel und dem Heiligen Land. Von den alten Königen bis heute wurden Monarchen mit Öl von diesem heiligen Ort gesalbt.“

Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby. Foto: Kirsty O'Connor / dpa

Patriarch Theophilos III. und der anglikanische Erzbischof Hosam Naoum haben das Öl bereits in der Grabeskirche in Jerusalem geweiht. Es basiere auf dem gleichen Öl, das bereits bei Königin Elizabeth II. 1953 verwendet wurde. Es ist mit Sesam, Rose, Jasmin, Zimt, Neroli, Benzoin und Bernstein verfeinert und enthält im Gegensatz zu vorangegangenen Krönungen keine tierischen Bestandteile.

