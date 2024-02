Berlin Wie schwer der britische Monarch erkrankt ist, darüber schweigt der Palast. Nun will Harry anreisen – und befeuert damit Spekulationen.

Gerade erst schien Großbritannien den Tod der beliebten Queen Elizabeth im Ansatz verdaut zu haben, da ereilt die nächste Hiobsbotschaft das Britisch Empire: Ihr Nachfolger König Charles hat Krebs. Während seiner laufenden Therapie im Krankenhaus wegen einer gutartigen Prostatavergrößerung sei ein weiteres Problem aufgefallen, teilte der Buckingham-Palast am Montagabend mit. Die anschließenden diagnostischen Tests hätten eine Form von Krebs nachgewiesen.

Das Königreich steht unter Schock: Aber nicht nur Fans der Royal Family sorgen sich um die Gesundheit des Monarchen, auch der Familienkreis ist in Alarmstimmung. Wie ernst die Lage ist, zeigt allein die Tatsache, dass trotz des angespannten Familienverhältnisses auch Sohn Harry auf den Weg nach London sein soll. Wie die BBC berichtet, hat Charles seine beiden Söhne und auch seine Geschwister – Anne, Andrew und Edward – persönlich von seiner Diagnose unterrichtet.

Dass Harry seinen kranken Vater besucht, ist nicht unbedingt selbstverständlich. Zwischen der Königlichen Familie und dem 39-Jährigen herrscht seit einiger Zeit böses Blut. Mit dessen Rücktritt von seinen königlichen Aufgaben und dem Wegzug in die USA hatten sich Harry und seine Familie zunehmend entzweit. Während Prinz William als Thronfolger vorgesehen ist, machten Harry und Meghan zuletzt schwere Anschuldigungen.

König Charles‘ Sohn hatte sich von der Familie distanziert

Doch das scheint zumindest für den Moment vergessen. „Der Herzog hat mit seinem Vater über seine Diagnose gesprochen“, zitiert die BBC eine Quelle aus dem Umfeld des Königshauses. „Er wird in den kommenden Tagen nach Großbritannien reisen, um Seine Majestät zu sehen.“ Ob seine Ehefrau Meghan Markle und die beiden Kinder Archie Harrison und Lilibet Diana Mountbatten-Windsor mitreisen, ist bislang unbekannt.

In einem Aufsehen erregenden Interview hatte das Paar 2021 kein gutes Haar an den Royals gelassen. Auch der Vorwurf des Rassismus stand im Raum. „Ich sah, wie sich die Geschichte wiederholt“, sagte Harry im Beisein seiner Frau im Gespräch mit Talk-Legende Oprah Winfrey und spielte damit auf den Tod von Prinzessin Diana an. In seiner vergangenes Jahr erschienenen Biografie „Spare“ warf er seinem Vater vor, eifersüchtig auf die öffentliche Aufmerksamkeit gewesen zu sein, die Meghan bekommen habe.

