Knochenfund in Solingen: DNA führt zur vermissten Susanne S.

Solingen. Ein Knochenfund führte durch einen DNA-Treffer zu dem Vermisstenfall von Susanne S. aus dem Jahr 1990. Jetzt wurden die Grabungen fortgesetzt.

Nach einem Knochenfund im Jahr 2019 auf einem Grundstück an der Heresbachstraße in Solingen haben Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei die Grabungen am Dienstag, 27. Juni, weiter fortgeführt. Untersuchungen der Knochen hatten die Kriminalbeamten durch DNA-Spuren zu dem Vermisstenfall der 25-jährigen Susanne S. geführt.

Im Juli 2019 hatte ein Anwohner den Fund eines Knochenfragments bei der Polizei gemeldet, das er im Rahmen von Gartenarbeiten gefunden hatte. Eine umfangreiche und aufwändige Untersuchung des gefundenen Fragmentes im Institut der Rechtsmedizin Düsseldorf brachte laut Polizeibericht zunächst die Erkenntnis, dass es sich um einen Knochen menschlichen Ursprungs handelt.

Knochenfund in Solingen: DNA-Treffer in polizeilich zugänglichen Datenbanken

Weiterführende Untersuchungen und Ermittlungen führten die Kriminalbeamten im März 2023 zu einem DNA-Treffer in polizeilich zugänglichen Datenbanken und somit zu dem Vermisstenfall aus dem Jahr 1990. Seit dem damaligen Zeitpunkt wird die damals 25-jährige Susanne S. aus dem Raum Hamburg vermisst.

An den heutigen Maßnahmen, die dem Auffinden weiterer Beweismittel dienen sollen, waren Beamte der Kriminalpolizei und der Bereitschaftspolizei mit schwerem Grabegerät beteiligt. Es wurden weitere Knochen und Knochenfragmente gefunden. Inwieweit diese menschlichen Ursprungs sind und zu dem bereits 2019 gefundenen Fragment gehören, ist ebenso Teil der Ermittlungen, wie die Hintergründe zu den genauen Umständen und dem Fundort der Knochen. (Red.)

