Portland Notlandung in Oregon. Der Grund: In der Luft klaffte plötzlich ein Loch in der Wand des Flugzeugs. Was ist mit der Boeing passiert?

Es ist ein Flug, den weder die Passagiere noch die Crew je wieder vergessen dürften. In Portland (USA) musste am Freitag (Ortszeit) eine Maschine der „Alaska Airlines“ notlanden. Der Grund: Kurz nach dem Start klaffte plötzlich ein Loch in der Außenwand des Flugzeuges. Ersten Berichten zufolge soll eine Tür oder ein Fester zerbrochen sein.

Was genau ist geschehen? Noch gibt es dazu keine detaillierten Informationen. Fest steht: Allen 177 Personen, die an Bord waren, geht es gut, das Flugzeug konnte sicher landen. Wie Passagiere der Maschine in den sozialen Medien berichten, sei der Platz in unmittelbarer Nähe des Lochs nicht besetzt gewesen. Ein Jugendlicher auf dem Mittelsitz habe Verletzungen vom plötzlichen Druckabfall davongetragen, berichtet Zeitung „The Oregonian“.

Flugzeug muss notlanden: Erneuter Zwischenfall mit Boeing 737 Max

Die US-Verkehrsbehörde und die US-Bundesluftfahrtbehörde teilten mit, dass sie den Vorfall untersuche. Brisant: Bei der betroffenen Maschine handelt es sich um eine Boeing 737 Max – ein Flugzeug, das in der Vergangenheit für Probleme sorgte. Mehrfach kam es zu Abstürzen mit zahlreichen Todesopfern.

Für Maschinen des Typs Max 8 und Max 9 gab es daher zeitweise Flugverbote, die nach Nachbesserungen durch den Hersteller aber schließlich wieder aufgehoben wurden. Im aktuellen Fall ist eine Boeing 737 Max 9 betroffen, die erst Ende Oktober ausgeliefert wurde.

Nach Notlandung in Portland: Boeing will Ursache untersuchen

Flugzeugbauer Boeing will die Notlandung ebenfalls untersuchen. „Wir sind uns des Vorfalls mit Alaska Airlines Flug 1282 bewusst“, schrieb das Unternehmen in einer Erklärung. „Wir arbeiten daran, weitere Informationen zu sammeln und stehen in Kontakt mit unserem Kunden, der Fluggesellschaft.“

Als Reaktion will „Alaska Airlines“ alle ihre Maschinen des Typs Boeing 737 Max 9 am Boden lassen. Man habe als Vorsichtsmaßnahme entschieden, die 65 Maschinen einer gründlichen Wartung und Sicherheitsprüfung zu unterziehen, teilte das Unternehmen mit. Jede Maschine werde erst nach abgeschlossener Inspektion wieder in Betrieb genommen.

