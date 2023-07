Polizei Kempen: Messerattacke in Obdachlosenheim - Lebensgefahr

Kempen. Nach einer blutigen Messerattacke ermittelt eine Mordkommission. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Er soll vor den Haftrichter.

Ein 53-jähriger Obdachloser ist in Kempen von der Polizei festgenommen worden. Er soll in einem Obdachlosenwohnheim einen Mitbewohner mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben.

Der an Kopf und Oberkörper stark blutende 43-jährige Bewohner des Obdachlosenheims hatte laut Polizei in der Nacht zu Samstag aus eigener Kraft noch den Feuerwehr-Notruf 112 gewählt und einen Notarzt alarmiert. Einsatzkräfte fanden ihn dann in einem Zimmer der Einrichtung stark blutend vor.

Blutige Messerattacke in Kempen: Verdächtiger leistete keinen Widerstand

Als Täter verdächtig ist ein 53-Jähriger. Er soll den zehn Jahre Jüngeren in dessen Schlafzimmer aufgesucht und mit einem Küchenmesser mehrmals auf ihn eingestochen haben, teilte die Polizei mit. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Bei seiner vorläufigen Festnahme habe der Verdächtige keinen Widerstand geleistet, berichtete die Polizei.

Für die Ermittlungen wurde eine Mordkommission durch die Polizei Mönchengladbach gebildet. Der Tatverdächtige soll am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden, berichtete die Polizei.

Die Ermittlungen gehen weiter.

(dae)

