Kartoffeln statt Goldbarren: Polizei ermittelt wegen Betrugs

Düsseldorf/Bückeburg Ein Mann wollte über ein Kleinanzeigenportal bei einem mutmaßlichen Düsseldorfer Gold kaufen. Der kam ihm sogar im Preis entgegen.

Zweieinhalb Kilo Kartoffeln kosten im Supermarkt derzeit um die drei Euro. Ein Mann aus Niedersachsen hat jüngst mehr als 2500 Euro für Kartoffeln bezahlt - er bekam vier Stück. Erwartet hatte er indes was ganz anderes!

Der 45-Jährige aus Bückeburg bei Minden war über ein Kleinanzeigenportal im Internet auf einen Düsseldorfer gestoßen, der einen kleinen Barren Gold für 2700 Euro angeboten hatte, berichtete am Freitag die Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg. Der marktübliche Wert seien etwa 3000 Euro, heißt es in der Polizeimitteilung. Doch der Verkäufer habe sich von dem Bückeburger sogar auf 2550 Euro herunterhandeln lassen, teilte die Polizei mit. >> Auch interessant:Gold kaufen in der Krise? Was Anleger jetzt wissen sollten

Betrug mit Goldbarren: Personalausweis von Verkäufer entpuppte sich als falsch

Als Sicherheit habe der Verkäufer aus Düsseldorf sich mit einem deutschen Personalausweis legitimiert, den er im Internet „hochgeladen“ habe, berichtet die Polizei. Der Bückeburger habe daraufhin den Kaufpreis auf ein Konto überwiesen und einige Tage später bei einer Poststelle per Nachnahme ein Päckchen abgeholt, in dem der angebliche Goldbarren hätten sein sollen. >> Auch interessant:Brennholz-Schnäppchen: Neue Betrugsmasche im Internet

Doch kaum geöffnet, entdeckte der 45-Jährige, dass er Opfer eines Betrugs geworden war: Statt des Goldes war zerknülltes Küchenrollenpapier in dem Karton - und vier Kartoffeln, offensichtlich um dem Empfänger des Päckchens ‚Goldgewicht‘ vorzutäuschen.

Nun ermittelt die Polizei in dem Betrugs-Fall. Ein Ergebnis haben die Ermittlungen bereits sehr schnell gebracht: Die Personaldaten des Verkäufers aus dessen angeblichem Personalausweis hätten sich als falsch entpuppt, teilt die Polizei mit.

