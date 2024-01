Geseke/Büren Auf der Autobahn 44 ist es am Mittwochabend zu einem Unfall gekommen. Sechs Menschen wurden verletzt. Zwei hatten richtig Glück.

Schwerer Unfall auf der A44 in Nordrhein-Westfalen. Bei schnee- und eisglatter Straße sind fünf Fahrzeuge ineinander gekracht. Sechs Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Die verletzten Personen wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Demnach ereignete sich der Unfall gegen 18.40 Uhr, als in Richtung Kassel zwischen den Anschlussstellen Geseke und Büren zunächst eine 49-Jährige in ihrem Pkw in Schleudern geriet. Die Frau konnte ihr Fahrzeug auf der Fahrbahn zum Stillstand bringen, eine 28-Jährige musste eine Vollbremsung hinlegen und schleuderte in die Mittelschutzplanke.

Zwei Menschen hatten großes Glück

Ein nachfolgender Lkw aus den Niederlanden konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, und fuhr in die beiden Fahrzeuge. Dem wiederum folgte ein 24-Jähriger in seinem Pkw. Der Mann konnte zwar bremsen – sein Pkw wurde dann aber von einem weiteren Lkw erfasst und unter die Ladefläche des Niederländers gedrückt. Offenbar hatten der Mann und sein Beifahrer großes Glück: „Wie durch ein Wunder überlebten beide Insassen“, heißt es in dem Polizeibericht.

Die sechs Verletzten haben demnach allesamt keine lebensgefährlichen Verletzungen davongetragen. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 120.000 Euro. Die betroffene Fahrbahn der A44 war für rund zwei Stunden gesperrt. (pcl)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama