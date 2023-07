Berlin Nach einem Großbrand auf Sizilien musste der Flughafen Catania geschlossen werden. Der Flugverkehr ist bis Mittwoch außer Betrieb.

Es ist keine Nachricht, die man in Vorbereitung auf den Italien-Urlaub gerne hört: Am Flughafen Catania auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien wurde der gesamte Flugbetrieb aufgrund eines Brandes vorübergehend eingestellt. In der Nacht zu Montag brach ein Feuer aus, das in den frühen Morgenstunden von den Einsatzkräften gelöscht werden konnte. Es wurden keine Verletzten gemeldet.

Die Flughafenbehörde bedankte sich in einer offiziellen Mitteilung bei den Feuerwehrleuten, staatlichen Behörden, Ersthelfern und der Flughafengemeinschaft für ihre schnelle Reaktion. Allerdings müssen wegen den Auswirkungen des Brands bis Mittwoch 14 Uhr alle Flüge ausgesetzt werden, wie der Betreiber des Flughafens am Montag auf Twitter mitteilte.

#CTAairport

Causa incendio sviluppatosi in aerostazione, le operazioni di volo sono sospese fino alle 14:00 di lunedì 17 luglio.

Non si registrano danni a persone. Ringraziamo VV.FF , enti di Stato, primo soccorso e comunità aeroportuale per aver agito tempestivamente. — Aeroporto di Catania (@CTAairport) July 17, 2023

Der Vorfall trifft den Flugverkehr stark

Passagiere werden gebeten, sich an ihre jeweiligen Fluggesellschaften zu wenden, um aktuelle Informationen zu ihren Flügen zu erhalten. Der Bürgermeister von Catania, Enrico Trantino, rief die Bevölkerung auf Grund von "vorhersehbaren schwerwiegenden Verkehrsbeeinträchtigungen" dazu auf, nicht zum Flughafen zu kommen.

Dieser Vorfall trifft den Flugverkehr mitten in der Hauptreisezeit und nur wenige Tage nach einem landesweiten Streik im italienischen Flugverkehr stark. Die Ostküste Siziliens mit den beliebten Städten Taormina und Syrakus ist ein begehrtes Reiseziel für Touristen und Urlauber. Auch aus Deutschland steuern täglich verschiedene Fluggesellschaften Catania an. Der Flughafen Catania, der nach Angaben des italienischen Flughafenverbands Assaeroporti der fünftgrößte Flughafen des Landes ist, verzeichnete im Mai über eine Million Passagiere. (fmg/dpa/afp)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama