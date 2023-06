Rom Auch Russell Crowe war bei der Eröffnung von Roms größten Wahrzeichen dabei. Das sollten Sie unbedingt in Italiens Hauptstadt besuchen.

Kaum ein Ort auf der Erde entführt den Besucher so lebendig und direkt in die Antike wie das Kolosseum. Unter dem Sand der Arena verlief ein komplexes Netzwerk von Zellen, Gängen und Warteräumen, in denen sowohl Menschen als auch Tiere mit all ihren Bühnenrequisiten und Ausrüstungen untergebracht waren.

Urlaub in Italien: Warum Sie diese Attraktion in Rom besuchen sollten

Kaiser Vespasian, der mit dem Kolosseum seine neu begründete Dynastie legitimieren und das Volk Roms mit Brot und Spielen für sich gewinnen wollte, stellte für den Bau der Arena unbegrenzte Mittel zur Verfügung. Für die Demonstration der kaiserlichen Autorität bot das Bauwerk eine fantastische Kulisse: Zahlreiche Statuen, Säulen und Fresken an der Außenfassade und im Innenraum rühmten das Römische Reich als unbezwingbare Großmacht.

Wer das Kolosseum aus nächster Nähe bewundern will, kann jetzt eine atemberaubende Innenansicht des Monuments geniessen. Denn die Arena besitzt nun einen Panoramaaufzug.

Damit können Besucher von der zweiten bis zur dritten Etage des Monuments hochfahren, sich 100 Stufen ersparen und das Innere des Kolosseums von oben betrachten. Der Lift besetzt minimalen Raum und fügt sich harmonisch in das Bauwerk ein. Die dritte Etage des Kolosseums ist nach längeren Restaurierungsarbeiten wieder geöffnet.

Das Kolosseum im Rom besuchen jährlich acht Millionen Menschen. Diese technischen Neuerung soll den Besuch erleichtern. Foto: IMAGO / SW Pix

Rom: Russell Crowe bei der Eröffnung des Kolloseums

"Ab heute ist das Kolosseum noch mehr Weltkulturerbe, das für alle bis zur dritten Etage zugänglich ist. Von hier aus kann man die Pracht eines außergewöhnlichen Monuments bewundern, ein Werk ohne gleichen weltweit", sagte der italienische Kulturministers Gennaro Sangiuliano bei der Einweihung des Lifts.

Bei der Präsentation wurde ein Video des Schauspielers Russell Crowe gezeigt, dem die Hauptrolle in "Gladiator" aus dem Jahr 2000 einen Oscar als bestem Schauspieler eingebracht hatte. Der Schauspieler gratulierte der Stadt Rom zu dem neuen Panoramalift. Ein Orchester spielte Stücke aus dem Soundtrack des Films.

Gladiatorenkämpfe in Rom: So gelangten Tiere in die Todesarena

Das Kolosseum wird jährlich von acht Millionen Touristen besucht. Aufzüge haben hier schon seit der Antike Tradition. Die blutigen Kraftproben in der römischen Kampfbahn kosteten unzähligen Tieren und Menschen das Leben. Hinter der rohen Gewalt der Spiele stand eine ausgeklügelte Technik: Die gefährlichen Tiere, gegen die die Gladiatoren antreten mussten, wurden über Aufzüge aus dem Untergeschoss direkt in die Arena gehievt.

Von diesen Einbauten ist heute nichts mehr erhalten, denn sie waren aus Holz. Doch sie haben Spuren hinterlassen: Rillen, Aussparungen und Löcher im Gestein. Große Steinblöcke mit runder Aushöhlung markieren beispielsweise ziemlich sicher den Standort der Winden.

Mit dieser Technik will Rom Denkmäler vor dem Klimawandel retten

Technologie steht immer mehr im Dienst der Archäologie, auch in Rom. Satellitendaten, Drohnen und Fernerkundungstechnologien bilden die Grundlage des neuen Überwachungs- und Wartungssystems des Archäologischen Parks des Kolosseums.

Sypeah (System für den Schutz und die Bildung des archäologischen Erbes) heißt die Webplattform, die in Zusammenarbeit mit der italienischen Raumfahrtbehörde entstand. Mit Hilfe speziell entwickelter Algorithmen soll das System eine qualitative und quantitative Bewertung der Anfälligkeit des Gebiets vornehmen.

Dadurch wird die Widerstandsfähigkeit der Denkmäler erhöht und die Auswirkungen des Klimawandels und der kritischen Wetterphänomene gemildert. Auch künstliche Intelligenz soll verstärkt im Kolosseum eingesetzt werden. So können Besucher künftig auf Chatbot "Nero" zurückgreifen.

Urlaub in Rom: So soll künstliche Intelligenz künftig Touristen helfen

Die mit künstlicher Intelligenz unterstützte Software in Gestalt des Kaisers Nero hat die Aufgabe, Besuchern wesentliche Informationen über Italiens meistbesuchtes Monument zu liefern, wie Öffnungszeiten und Auskünfte zu den Monumenten und Stätten, die zum archäologischen Park des Kolosseums gehören.

Das vom archäologischen Park konzipierte Projekt ist das Ergebnis einer internationalen Zusammenarbeit des italienischen Unternehmens Machineria und des französischen Ask Mona. "Nero" kann menschliche Gespräche simulieren und ist in der Lage, mehr als hundert Fragen in englischer, italienischer und französischer Sprache zu beantworten.

