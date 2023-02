Italien. Italien öffnet Museen, Kultstätten und Tempel für Hochzeiten. Das bringt dem Staat Geld und den Brautpaaren eine traumhafte Kulisse.

Nach zwei Pandemie-Jahren wird in Italien wieder geheiratet. Immer mehr Promis wählen die wunderbaren Kulissen von Bella Italia für eine unvergessliche Hochzeit. Ob am Comer See, in Venedig, in Rom oder Capri: Brautpaare, die ihrem Hochzeitstag eine besonders romantische Note verleihen wollen und dafür eine exquisite Bühne suchen, stehen in Italien nur vor der Qual der Wahl. Fantastische Kulinarik, sowie atemberaubende Natur und Architektur macht Heiraten in Italien umso attraktiver. Inzwischen stehen Heiratswilligen ganz neue Möglichkeiten offen.

Heiraten vor einem UNESCO-Weltkulturerbe

Hochzeiten in Museen, unter altehrwürdigen Säulen griechischer Tempel, in Kulturstätten und auf archäologischen Geländen sind die große Attraktion für Hochzeiten im kommenden Frühling und Sommer. Paare können sich vor den Tempeln der als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannten Ruinenstätte Paestum im süditalienischen Kampanien ewige Treue schwören.

Der archaische Hera-Tempel aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, einer der größten noch erhaltenen griechischen Steintempel im Mittelmeerraum, ist ebenfalls eine ideale Kulisse für Traum-Hochzeiten. Bis zu 2.000 Euro kostet eine Zeremonie vor den mächtigen Kolonnen der antiken Paestum-Tempel. Wer knapper bei Kasse ist, kann sich mit Hochzeitsfotos begnügen: Das Shooting vor den Tempelsäulen kostet nur 200 Euro.

Ob in Florenz oder Turin: Unzählige Angebote für die Traumhochzeit

Wer seine Trauung kulturell verfeinern möchte, braucht nur im Web zu surfen. Dutzende von Dienstleistungsagenturen kümmern sich um alle organisatorischen Aspekte und bürokratischen Formalitäten, sodass einer Hochzeit im Paradies nichts im Wege steht. Vom Geburtsort Leonardo da Vincis in der Toskana bis zum prunkvollen Palazzo Madama in Turin, vom archäologischen Gelände Fiesole bei Florenz bis zu den Kapitolinischen Museen in Rom: Das Angebot ist enorm.

Kein Wunder, dass Heiraten in Italien bei Ausländern immer populärer wird. 11.000 Heiratswillige aus der ganzen Welt haben sich im vergangenen Jahr für eine Hochzeit in Italien entschieden, geht aus Angaben des Wedding Planner-Verbands "Destination Weddings in Italy" hervor.

Das Geschäft mit den Eheschließungen generiert in Italien jährlich einen Umsatz von 600 Millionen Euro, und der Trend ist nach der Pandemie stark steigend. Viele Zeremonien, die wegen Corona verschoben werden mussten, werden jetzt nachgeholt. Die Toskana ist die von ausländischen Paaren meist gefragte Region. Hier gaben sich der Fußballer Kevin-Prince Boateng und seine Verlobte, die italienische Influencerin Valentina Fradegrada, bei einer feierlichen Zeremonie im Freien in der Ortschaft Radicondoli vor hundert Gästen das Jawort .

Eine Trauung im Palazzo Cavalli in Venedig: Zwischen 600 und 1.900 Euro

Ebenso hoch im Kurs stehen Vermählungen in Venedig. Auch die Gemeinde der Lagunenstadt, die für standesamtliche Trauungen den prunkvollen Palazzo Cavalli mit Blick auf die Rialto-Brücke zur Verfügung stellt, wird mit Anträgen aus aller Welt überschwemmt. Hochzeiten im Palazzo Cavalli sind für die Gemeindekassen zu einem lukrativen Geschäft geworden.

Für EU-Bürger kostet die Zeremonie zwischen 600 und 1.900 Euro, je nachdem, ob das Paar an Werk- oder Feiertagen, innerhalb oder außerhalb der Dienstzeiten der Gemeinde heiraten will. Paare aus Nicht-EU-Ländern müssen mit Ausgaben zwischen 1.600 und 4.200 Euro rechnen. Auch Hochzeitsreisen in Italien sind beliebt wie noch nie. Laut jüngster Studie ist Italien nach den Malediven die meist gefragte Destination für Flitterwochen.

Werbung dank Starpower

Fast 200 Millionen Euro hatten ausländische Paare im Vorpandemie-Jahr 2019 für Hochzeitsreisen im Stiefelstaat ausgegeben. Diese Schwelle soll 2023 übertroffen werden, auch dank der Werbung von Promis wie Jennifer Lopez und Ben Affleck.

Nach ihrer zweiten Hochzeit auf dem Anwesen des Schauspielers im US-Bundesstaat Georgia reiste das Promi-Paar im Sommer zu Flitterwochen an den Comer See. Dabei gastierte es in der Villa Oleandra, dem Luxusanwesen von George Clooney. Der Comer See ist ja dafür bekannt, dass sich Clooney einst so in ihn verliebte, dass er sich eine 25-Zimmer-Villa an dessen Ufern gekauft hat. Auch "Bennifer" sind jetzt dem Charme der Gegend erlegen. (fmg)

