Hey @focus_magazin , lass uns ne Pause machen. 😕 Es liegt nicht an dir, es liegt an mir... Ich darf in den kommenden Monaten die Zentralredaktion der FUNKE Mediengruppe näher kennenlernen und freue mich riesig darauf. Die FUNKE-Zeitungen erreichen täglich fast 4 Millionen Menschen. Hier Texte veröffentlichen zu dürfen, ist eine große Chance, für die ich sehr dankbar bin. Im Frühjahr geht es dann mit hoffentlich vielen wertvollen Erfahrungen zurück zu FOCUS. Nun heißt es aber erstmal: Hello neue Aufgabe! Hello Tageszeitung! Hello Funke! 📰💪🏽