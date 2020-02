Illegaler Hundehandel: Das brutale Geschäft mit den Welpen

Auf dem Foto sitzen fünf Welpen einer Französischen Bulldogge aneinandergekauert in einer Ecke. Unter ihren Pfoten eine verschmutzte Spieldecke, hinten ihnen eine verdreckte Kachelwand. „Sehr schöne Farben“, preist der Verkäufer die Tiere bei Ebay Kleinanzeigen an. Er bittet um einen persönlichen Anruf, schlägt ein Treffen auf einem Parkplatz vor. Die Welpen könnten gegen eine Gebühr auch stundenweise zur Probe mitgenommen werden. Rund 1500 Euro verlangt er pro Tier.

Spätestens in diesem Moment sollte jeden seriösen Käufer auf der Suche nach einem Hund ein mulmiges Gefühl überkommen. Gerade jetzt zu Jahresbeginn floriert das Geschäft mit Welpen aus Osteuropa – und die Zahl der illegal nach Deutschland importierten Tiere nahm der Stiftung Vier Pfoten zufolge im vergangenen Jahr wieder stark zu.

Achim Gruber, Professor der Veterinärmedizin und Tierpathologe, geht sogar von jährlich rund 500.000 Hunden aus, die meist aus dem Mittelmeerraum und Osteuropa nach Deutschland gelangen.

Das Muttertier wird entsorgt, Rüden bekommen Hormone

Verlaust, hungrig, hilflos: 84 Fälle und 989 transportierte illegale Tiere registrierte der Deutsche Tierschutzbund laut seiner jüngsten Erhebung für das Jahr 2018. Das seien zwar weniger Fälle als im Vorjahr, die Zahl der Tiere sei aber gleich geblieben. „Die Dunkelziffer ist dabei extrem hoch“, sagte Lisa Holdt, Fachreferentin für Heimtiere, unserer Redaktion. Grubers Schätzung hält sie für realistisch.

Vor allem in grenznahen Regionen, etwa im Raum Freiburg und in Teilen Bayerns, werden immer wieder Großtransporte aus dem Verkehr gezogen. Die Welpen leiden immens, sagt Gruber: „Es handelt sich bei diesen Hunden teils um traumatisierte Tiere, die unter schlimmsten Bedingungen produziert und in kleinen Käfigen gehalten werden.“

Nicht wenige seien viel zu früh von der Mutter getrennt worden. Wobei diese in den Augen der illegalen Züchter ohnehin nur eine „Gebärmaschine“ sei, die irgendwann entsorgt werde. Den Rüden, stellt der Tierschutzbund fest, werden Hormone gespritzt, damit sie immer wieder decken können. Die Tiere leiden unter diesen Zuständen. Zumal die Welpen nicht selten unzureichend geimpft sind, wie Achim Gruber sagt.

Qualzucht, Augenwürmer und naive deutsche Touristen

Immer öfter seien sie Träger von in der EU früher nicht vorkommenden oder seltenen Krankheiten. Zum Beispiel ist der orientalische Augenwurm, der früher nur in China und Ostrussland vorkam, mittlerweile mehrfach in Deutschland angekommen. Dieser lebt im Auge von Hunden und anderen Haustieren und kann leicht auf den Menschen übertragen werden.

Wobei dafür nicht nur die von Tierschützern so genannte Qualzucht verantwortlich ist: Manchmal seien auch gutherzige deutsche Touristen an der Einschleppung schuld, die Straßenhunde aus ihrem Spanien- oder Griechenland-Urlaub mit nach Hause nehmen, so Gruber.

Wer einem undurchsichtigen Verkäufer einen Hund günstig abkauft, muss mit hohen Folgekosten für langwierige medizinische Behandlungen rechnen. Der Tierschutzbund fordert ein mit Lebendtieren im Internet. „Ebay Kleinanzeigen öffnet dem illegalen Tierhandel Tür und Tor“, klagt Lisa Hoth.

Hintergrund: So skrupellos läuft der Welpen-Handel auf Ebay Kleinanzeigen

Experten empfehlen Hunde aus einem Tierheim zu holen

Daniela Schneider von Vier Pfoten pflichtet ihr bei: Der illegale Handel mit Haustieren floriere – „heute werden vor allem Hunde über Onlineplattformen verkauft. Hier können skrupellose Händler weitestgehend anonym und lediglich mit einer E-Mail-Adresse, die keinerlei Rückschluss auf ihre wahre Identität gibt, Tiere verkaufen.“

Die EU hat das Problem erkannt und arbeitet an einem europäischen Aktionsplan. Es geht um ein verpflichtendes System zur Registrierung von Katzen und Hunden und um schärfere Strafen für Händler.

Am besten sei es, Hunde aus dem Tierheim zu holen, findet Daniela Schneider. Wer das Tier lieber einem Züchter abkauft, solle es vorher mehrfach besuchen. Und darauf achten, dass das Muttertier vor Ort sei. Wenn es sich wirklich um die Mutter handele, habe sie ein ausgeprägtes Gesäuge und ein enges Verhältnis zu den Jungen.

Die Expertin warnt: „Viele kriminelle Händler behaupten bei einem Tier der gleichen Rasse oftmals, dass dies die Mutter sei. Die wahre Mutter fristet jedoch in einem kleinen Verschlag oder Schuppen ihr trauriges Dasein.“

