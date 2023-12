Hochwasser in NRW: Wie viel Regen bringen die nächsten Tage?

Essen. Wegen des Dauerregens und gesättigter Böden bleibt die Hochwassergefahr in vielen Teilen von NRW weiter hoch. Das sind die aktuellen Aussichten.

Hochwasser in NRW: Derzeit bleiben vielerorts die Pegelstände konstant, aber hoch.

Vorsichtig melden einige Städte eine erste Entspannung der Lage.

Große Unsicherheiten bleiben aber mit Blick auf die kommenden Tage: Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit neuem Regen.

Hochwasser in NRW: Die Aussichten im Newsblog.

Hochwasser in NRW: Das ist die aktuelle Lage

7.18 Uhr: Der Zustand der Deiche wird in NRW seit Längerem kritisiert. So weisen Fachleute auf Löcher oder andere Probleme mit den Deichen hin. In Oberhausen zum Beispiel musste jetzt wegen des Hochwassers an Weihnachten mit über 1000 Helfern kurzfristig nachgebessert werden. Wie viel Schutz bieten die Deiche in NRW?

6.42 Uhr: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bleibt der heutige Donnerstag vielerorts niederschlagsfrei. So rechnet der DWD nur mit kurzen und vereinzelten Schauern. In der Nacht zu Freitag kann es wieder feuchter werden: Am 29. Dezember spricht der DWD wieder von schauerartigem Regen und vereinzelt auch von Gewittern.

Hochwasser in NRW: Essen zieht Zwischenbilanz

6.31 Uhr: In Essen ist der Pegel der Ruhr weiter stabil, allerdings teilweise auf einem hohen Niveau. In einem Zwischenfazit hat Essens Ordnungsdezernent Christian Kromberg ein positives Fazit gezogen, mit einer Ausnahme: Sandsäcke hält die Stadt Essen nur für die kritische Infrastruktur bereit. Nicht für Privatleute. Hier geht es zur Essener Hochwasserbilanz.

6.12 Uhr: Vorerst hat sich die bedrohliche Lage in Bochum an der Ruhr beruhigt. Doch mit Blick auf die kommenden Tage und die Wettervorhersagen ist die Botschaft der Stadt Bochum: „Wir haben immer noch eine Gefahrenlage“. Ruhr-Hochwasser in Bochum: So werden die nächsten Tage

Hochwasser in NRW: In Bochum-Stiepel ist der Pegel der Ruhr weiter hoch. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Hochwasser in NRW: So war die Lage am Mittwoch (27. Dezember)

19.45 Uhr: Am Mittwochabend zeigen immer noch 49 der 104 Hochwasser-Messpegel des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (Lanuv) eine der drei Warnstufen an. Die höchste Warnstufe gilt weiterhin im Osten bzw. Nordosten von NRW an der Weser, auch an der Lippe ist die Lage angespannt. In Schermbeck etwa näherte sich der Pegelstand mit fast sieben Metern der Warnstufe drei von 7,25 Metern. Zur Übersichts-Karte des Lanuv geht es hier.

19 Uhr: Das Hochwasser des Rheins hat den Klever Ortsteil Schenkenschanz zur Insel gemacht. Wie Bewohner damit umgehen und wie der Fährverkehr funktioniert – NRZ-Kollege Philipp Stroetmann hat sich auf den Weg an den Niederrhein gemacht.

Das Hochwasser des Rheins hat den Klever Ortsteil Schenkenschanz zur Insel gemacht, das THW hilft mit einem Fährverkehr. Foto: Ralf Rottmann / Funke Foto Services

16.00 Uhr: Derweil hat das Hochwasser an der Lippe in Dorsten mit der 10-Meter-Marke einen neuen Meilenstein erreicht. Normalerweise liegt der Pegel bei etwa 5 Metern. Ab 10 Metern spricht der Lippeverband von einem 25-jährigen Ereignis, ab 10,44 Metern sogar von einem 100-jährigen Ereignis.

15.00 Uhr: Im Ruhreinzugsgebiet fiel in fünf Tagen bis zum 25. Dezember laut Ruhrverband so viel Regen wie sonst im gesamten Monat Dezember. Auswertungen ergaben 104 Liter pro Quadratmeter im Gebietsmittel. Dennoch sei die Stufe 3 im Ruhreinzugsgebiet an keinem Gewässerpegel erreicht worden. Die Talsperren des Ruhrverbands hielten vom 21. bis 27. Dezember fast 46 Millionen Kubikmeter Wasser zurück, berichtete der Verband am Mittwoch. „In der Spitze flossen den Talsperren in der Nacht zum 25. Dezember 245 Kubikmeter pro Sekunde zu, während gleichzeitig nur 84 Kubikmeter pro Sekunde abgegeben wurden.“ Das habe Wirkung gezeigt. Ohne diesen Rückhalt in den Talsperren hätte demnach etwa der enorme Pegelstand in Hattingen (601 Zentimeter an Heiligabend) noch um bis zu 34 Zentimeter höher ausfallen können. Talsperren in NRW: So sind die aktuellen Füllstände

Hochwasser im Rhein: Kein Durchgang für Fußgänger am Deich in Duisburg-Homberg. Foto: Volker Herold / Duisburg

11.55 Uhr: An 18 Pegeln in NRW lagen die Wasserstände über dem Schwellenwert der Stufe 2, bei der einzelne Grundstücke und Keller überflutet werden können. Das berichtete das Landesumweltamt (Lanuv) am Mittwochmorgen. An weiteren 33 Pegeln anderer NRW-Gewässer wurde am Vormittag immer noch der Wert für die Stufe 1 überschritten, bei der land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet werden können. „Alle weiteren Pegel stagnieren oder fallen bereits wieder“, sagte eine Lanuv-Sprecherin. Entwarnung gab die Behörde angesichts der angekündigten Regenfälle aber nicht.

Hochwasser in NRW - die Lage bleibt weiterhin angespannt Hochwasser in NRW - die Lage bleibt weiterhin angespannt Trassenband, Schilder und Absperrgitter stehen am Rheindeich am Mittwoch in Duisburg - Homberg am Parkplatz an der Rheindeichstraße. Wegen Hochwasser im Rhein mußte der Deich für die Spaziergänger gesperrt werden. Foto: Volker Herold / Duisburg

Hochwasser in NRW - die Lage bleibt weiterhin angespannt Hochwasser an der Ruhr in der Nähe des Ruhrparksin Oberhausen. Foto: Lars Fröhlich / Oberhausen

Hochwasser in NRW - die Lage bleibt weiterhin angespannt Ruhrhochwasser in Bochum Stiepel Foto: Dirk A. Friedrich / Funke Foto Services

Hochwasser in NRW - die Lage bleibt weiterhin angespannt Ruhrhochwasser in Bochum Stiepel Foto: Dirk A. Friedrich / Funke Foto Services

Hochwasser in NRW - die Lage bleibt weiterhin angespannt Wie eine Insel liegt der Ort Düffelward Schenkenschanz bei Kleve vom Hochwasser umgeben. Bootsführer des THW bringen mit Motorbooten die Anwohner an Land. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Hochwasser in NRW - die Lage bleibt weiterhin angespannt Rheindeich am Mittwoch in Duisburg - Homberg Foto: Volker Herold / Duisburg

Hochwasser in NRW - die Lage bleibt weiterhin angespannt Die Rheinpromenade in Rees ist überflutet. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Hochwasser in NRW - die Lage bleibt weiterhin angespannt Wie eine Insel liegt der Ort Düffelward Schenkenschanz bei Kleve vom Hochwasser umgeben. Bootsführer des THW bringen mit Motorbooten die Anwohner an Land. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Hochwasser in NRW - die Lage bleibt weiterhin angespannt Steele: Starkregen sorgt bei der Ruhr für Hochwasser und überflutete das Freibad Steele und die Ruhrwiesen. Foto: Michael Gohl / Essen

Hochwasser in NRW - die Lage bleibt weiterhin angespannt Steele: Starkregen sorgt bei der Ruhr für Hochwasser und überflutete das Freibad Steele und die Ruhrwiesen. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Hochwasser in NRW - die Lage bleibt weiterhin angespannt In Rees ist die Straße nach Grietherort durch das Rheinhochwasser überflutet. Die Bewohner von Grietherort werden mit einem Boot übergeholt. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Hochwasser in NRW - die Lage bleibt weiterhin angespannt Grundwasser wird aus einem Garten an der Speldorfer Straße in Oberhausen in einen Gully gepumpt. Aufgrund des Ruhr-Hochwassers ist der Grundwasserspiegel in den umliegenden Gebieten stark angestiegen. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Hochwasser in NRW - die Lage bleibt weiterhin angespannt Düffelward Schenkenschanz bei Kleve ist vom Hochwasser umgeben. Foto: Ralf Rottmann / Kleve

Hochwasser in NRW - die Lage bleibt weiterhin angespannt Hochwasser in Duisburg Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Hochwasser in NRW - die Lage bleibt weiterhin angespannt Hochwasser in Duisburg Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Hochwasser in NRW - die Lage bleibt weiterhin angespannt Hochwasser in Duisburg Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Hochwasser in NRW - die Lage bleibt weiterhin angespannt Hochwasser in Duisburg Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Hochwasser in NRW - die Lage bleibt weiterhin angespannt Hochwasser in Duisburg Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Hochwasser in NRW - die Lage bleibt weiterhin angespannt Ein Angler fährt am Ufer des Wolfsees in Duisburg-Wedau entlang. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Hochwasser in NRW - die Lage bleibt weiterhin angespannt Die Ruhr an der Aackerfährbrücke in Duisburg. Foto: Michael Dahlke / Duisburg

Hochwasser in NRW - die Lage bleibt weiterhin angespannt Der Seegelflughafen ist durch das Rheinhochwasser überflutet in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / Emmerich

Hochwasser in NRW - die Lage bleibt weiterhin angespannt In Emmerich sind die Rheinwiesen überflutet. Foto: Thorsten Lindekamp / Emmerich

Unterdessen hat das Hochwasser auf dem Rhein in Köln, Düsseldorf und Duisburg seine Höchststände erreicht oder überschritten. Die Behörden rechnen für die kommenden Tage mit sinkenden Wasserständen. Die Hochwassermarke II, bei dem die Schifffahrt eingestellt wird, wurde in keinem Fall erreicht.

8.55 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Freitag in Nordrhein-Westfalen wieder mehr Regen. Innerhalb von 24 Stunden könnten es 5 bis 15 Liter pro Quadratmeter sein, sagte DWD-Meteorologe Nils Damke am Mittwoch in Essen. „Die genauen Mengen sind aber noch unsicher.“ Zuvor am Mittwoch und Donnerstag werde es eine kurze Wetterberuhigung geben, mit jeweils bis zu fünf Litern Regen. Am Samstag könnten dann weitere 10 bis 15 Liter pro Quadratmeter hinzukommen. Für Sonntag rechnet der Experte dann nur noch mit einzelnen Schauern. Auch für den Neujahrstag geht Damke von wechselhaftem und regnerischem Wetter aus.

Wegen Hochwasser im Rhein musste der Deich in Duisburg-Homberg für die Spaziergänger gesperrt werden. Foto: Volker Herold / Duisburg

8.51 Uhr: Die Einsatzkräfte in Mülheim bleiben weiter vorsichtig. Inzwischen steige das Wasser nicht weiter, aber „wir wissen nicht, was noch nachkommt“, sagt der Mülheimer Einsatzleiter Dirk Habes. Drei Mal am Tag kontrollieren Feuerwehr und Ordnungsamt kritische Punkte in der Stadt. So ist die aktuelle Hochwasser-Lage in Mülheim.

Hochwasser in NRW: In Bochum-Dahlhausen trotzen die Menschen den Wassermassen. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Die Hochwasser-Situation vor Ort

