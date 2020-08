Berlin. In Deutschland liegen die Temperaturen seit Tagen über 30 Grad. Das könnte auch noch länger so bleiben. Wie lange die Hitze anhält.

Extreme Hitze in Deutschland: Am Samstag kletterten die Thermometer mancherorts auf 38 Grad

Auch am Sonntag und in den kommenden Tagen bleibt es heiß – sowohl tagsüber als auch nachts

Meteorologenerwarten am Sonntag verbreitet eine starke, teilweise auch extreme Wärmebelastung

Am Donnerstag könnten sich die Temperaturen ändern. Ist eine Kaltfront im Anmarsch?

Heiß, heißer, 38 Grad: Bei Temperaturen, die deutlich über der 30-Grad-Marke lagen, stießen zahlreiche Menschen in Deutschland am Wochenende an ihre körperlichen Grenzen. Viele zog es für die Erfrischung im kühlen Nass an Seen, die Küsten oder in die Freibäder. Andere blieben lieber zuhause, um längere Aufenthalte in der Sonne zu vermeiden. Die Hitzewelle wird noch ein paar Tage anhalten.

Bereits am Freitag waren vielerorts Temperaturen um die 35 Grad zu verzeichnen. Der Hitze-Spitzenreiter war Nordrhein-Westfalen mit rund 36 Grad. Am Samstag setzten die Temperaturen dann noch eins drauf: An manchen Orten wurde es 38 Grad heiß, in einigen Bundesländern war es der bislang heißeste Tag des Jahres. Auch in den kommenden Tagen dürfte es ziemlich heiß bleiben, nachts ist keine große Abkühlung zu erwarten.

Hitze in Deutschland: Wie lange bleibt es heiß?

„Eigentlich lässt sich das Wetter für das Wochenende und die neue Woche mit einem Wort beschreiben: heiß“, sagte Meteorologin Magdalena Bertelmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Nach einem heißen Samstag bringen Hoch Detlef über Nordeuropa und Hitzetief Heike über Spanien und Frankreich weiterhin heiße Luft nach Deutschland. Die Temperaturen steigen auf bis zu 38 Grad – damit wächst auch die Waldbrandgefahr in zahlreichen Regionen. In Teilen von Hessen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg sowie in Sachsen und Sachsen-Anhalt wird laut DWD sogar die höchste Gefahrenstufe erreicht.

Hitzewelle und Unwetter: Am Sonntag Gewitter möglich

Meteorologen rechnen ab Sonntagmittag verbreitet mit einer starken, zum Teil sogar extremen Wärmebelastung. Die Temperaturen liegen dabei meist zwischen 32 bis 36 Grad. Nur an den Küsten und in den Alpen soll es etwas kühler sein. Im Osten und in der Mitte Deutschlands kann es vor allem über dem Bergland zu einzelnen Hitzegewittern kommen.

Und auch die Nachttemperaturen lassen nicht auf Abkühlung hoffen. Bei Tropennächten mit Temperaturen nicht unter 20 Grad bringe auch das nächtliche Durchlüften kaum etwas, heißt es beim DWD. Lesen Sie hier: So schlafen Sie bei Hitze: Elf Tipps für Tropennächte

Hitzewelle in Deutschland: Wettermodelle rechnen mit Kaltfront ab Donnerstag

Von einem Temperaturrekord in Deutschland ist die hochsommerliche Hitze aber noch einige Grad entfernt – im Juli vergangenen Jahres wurde die 42-Grad-Marke geknackt. Am Samstag wurde nun der Temperatur-Höchstwert in Deutschland mit 38,2 Grad an der Wetterstation Trier-Petrisberg gemessen.

Temperaturen von mehr als 30 Grad seien im August keineswegs ungewöhnlich, heißt es beim DWD. Beachtlich sei allerdings die Zahl der heißen Tage in Folge.

Damit könnte es aber schon bald zu Ende sein: Am Donnerstag soll das Wetter mit mehr Schauern und Gewittern unbeständiger und etwas kühler werden. (dpa/reb/raer)

