Berlin. Ein Team der ZDF-Comedysendung „heute-show“ wurde in Berlin-Mitte von Unbekannten angegriffen. Mit dabei auch der Duisburger Komiker Abdelkarim.

Am Feiertag in Berlin ist ein Team der „heute-show“ angegriffen worden – laut Polizei von einer Gruppe von 15 Personen

Vier Menschen mussten verletzt in eine Klinik, insgesamt meldete das ZDF fünf verletzte Mitarbeiter

Wie die Generalstaatsanwaltschaft am Samstagmorgen auf Twitter erklärte, sollen am Samstag 25 vorläufig Festgenommene dem Haftrichter vorgeführt werden

Die Motive sind weiter unklar. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen

Das Team drehte nach Angaben des ZDF für die „heute-show“-Ausgabe am 8. Mai

Ein Team der ZDF-Comedysendung „heute-show“ ist am 1. Mai-Feiertag in Berlin-Mitte angegriffen worden. Vier Menschen kamen nach ersten Erkenntnissen verletzt ins Krankenhaus, wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte. Laut ZDF seien insgesamt fünf Teammitglieder verletzt worden. Sechs Menschen sind laut Polizei festgenommen worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten an.

Die Motive der Täter seien zunächst weiter unklar geblieben, hieß es von der Polizei am Samstagnachmittag. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Samstag im rbb-„Inforadio“. Mit Verweis auf laufende Ermittlungen wollte sie sich ansonsten nicht zu den Hintergründen äußern. Laut Slowik wurden die Journalisten aus einer Gruppe von etwa 20 vermummten Personen heraus attackiert. „Das war ein feiger Angriff“, so die Polizeipräsidentin.

„Heute show“-Kamerateam angegriffen - von einer Gruppe

Die Polizei hatte zunächst auf Grundlage erster Erkenntnisse erklärt, es sei zu einem körperlichen Übergriff auf das Kamerateam mit insgesamt sieben Personen gekommen. Sie seien von einer etwa 15-köpfigen Personengruppe angegriffen worden.

Abdelkarim Zemhoute war mit einem ZDF-Team in Berlin unterwegs, als sie angegriffen wurden. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Wie die Generalstaatsanwaltschaft am Samstagmorgen auf Twitter erklärte, sollen am Samstag 25 vorläufig Festgenommene dem Haftrichter vorgeführt werden. Darunter seien mehrere mutmaßliche Angreifer auf das Kamerateam. Die Personen seien wegen gewalttätiger Ausschreitungen am 1. Mai in Berlin festgenommen worden.

Insgesamt gab es am Freitag in Berlin 50 Festnahmen. Trotz Corona-Verbots waren einige tausend Menschen im Stadtteil Kreuzberg auf Straßen und Plätzen unterwegs. Es kam zu Rangeleien zwischen Demonstranten und Polizisten. Vereinzelt seien Flaschen und Steine geflogen, Einsatzkräfte seien verletzt worden, twitterte die Polizei.

ZDF-Programmdirektor verurteilt Angriff auf „heute-show“-Team

ZDF-Programmdirektor Dr. Norbert Himmler verurteilte den Angriff auf das ZDF-Team: „Die Pressefreiheit ist – gerade in diesen Tagen – ein hohes Gut. Unsere Sorge gilt nun jedoch zuallererst den Teammitgliedern und ihrer Gesundheit.“

Auf Twitter heiß es auf dem Konto der „heute-show“: „Mehrere Teammitglieder sind im Krankenhaus, unser Reporter Abdelkarim ist unverletzt. Wir sind schwer betroffen und wünschen den Kollegen eine schnelle Genesung.“

Diese Nachricht erreichte uns erst nach der Aufzeichnung der heutigen Sendung. (2/2) — ZDF heute-show (@heuteshow) May 1, 2020

Das Team drehte nach Angaben des ZDF für die „heute-show“-Ausgabe am 8. Mai. Laut dem Sender waren der Reporter aus Düsseldorf und die anderen Teammitglieder nach dem Ende der Dreharbeiten auf dem Weg zu ihren Fahrzeugen, als sie angegriffen wurden.

Polizisten in Berlin sichern den Tatort, an dem zuvor ein Team de ZDF von mehreren Menschen angegriffen worden war. Foto: Christoph Soeder / dpa

Politiker solidarisieren sich mit angegriffenen Journalisten

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) verurteilte den Angriff auf das ZDF-Team „aufs Schärfste“. „Noch kennen wir nicht die genauen Hintergründe. Aber egal, ob rechts, links oder sonst wie motiviert, Gewalt gegen Medienvertreter ist durch nichts zu rechtfertigen“, so Geisel. Er sei froh, dass die Tatverdächtigen gefasst seien.

„Wir stehen auf Eurer Seite“, schrieb Außenminister Heiko Maas (SPD) auf Twitter. Er nannte den Angriff „erschreckend“.

„Ein Angriff gegen Medien ist ein direkter Angriff auf unsere Demokratie“, twitterte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt und forderte eine schnelle Aufklärung. Lesen Sie hier: „Heute Show“ auch über ARD-Mediathek zu finden.

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) reagierte entsetzt auf den Angriff. „Ich wünsche den Kolleginnen und Kollegen, die bei der Attacke verletzt wurden, gute und schnelle Genesung“, sagte der DJV-Vorsitzende Frank Überall. „Das war ein feiger und durch nichts zu rechtfertigender Überfall auf Journalisten, die ihrer Aufgabe der Berichterstattung nachgekommen sind.“

Die aktuelle Ausgabe der „heute-show“ wurde am Freitagabend ausgestrahlt. Der Vorfall in Berlin wurde in der Sendung aber nicht thematisiert, da diese schon am frühen Nachmittag aufgezeichnet worden war.

