Verkehrssicherheit Helmpflicht für Radfahrer – was halten Sie davon?

Essen. Beim Verkehrsgerichtstag in Goslar wird über eine Helmpflicht für Radfahrer diskutiert. Wie stehen Sie dazu? Machen Sie bei unserer Umfrage mit!

Wer in Australien ohne Helm auf dem Rad erwischt wird, kann mit mehreren hundert Dollar Strafe rechnen. In Deutschland „erlauben wir jedem, sich selbst zu gefährden“ – so formuliert es ein Top-Verkehrsjurist. Klar ist: Helme retten Leben. Von den Sechs- bis Zehnjährigen tragen 72 Prozent beim radeln einen Helm – von den Erwachsenen schützten sich 2019 indes nur rund 20 Prozent. Brauchen wir eine Helmpflicht fürs Rad?

Wir wollen Ihre Meinung dazu wissen, lieber Leserinnen und Leser. Machen Sie bei unserer Umfrage mit!

400 Radunfälle pro Jahr gehen nach Angaben der Unfallforscher der Versicherungen tödlich aus. Wenn alle einen Helm trügen, könnten davon schätzungsweise 100 überleben. Gegner und Skeptiker argumentieren, dass eine Helmpflicht dem Trend zum Radfahren entgegenwirken könnte – was auch wieder tendenziell ungesund und womöglich umweltschädlich wäre.

Eine mögliche Fahrrad-Helmpflicht ist auch Diskussionsthema beim traditionsreichen Deutschen Verkehrsgerichtstag in Goslar (28./29. Januar), der pandemiebedingt in diesem Jahr kleiner ausfällt. (red/dpa)