Helene Fischer: Unfall bei Proben – Tour wird verschoben

Bremen. Helene Fischer hat sich bei den Proben verletzt. Ihren Tourstart am 21. März muss die 38-Jährige verschieben. Grund ist ein Unfall.

Sängerin Helene Fischer muss ihren ursprünglich für diesen Dienstag in Bremen geplanten Tourstart verschieben. Der Grund dafür ist eine Verletzung. In einem Beitrag auf Instagram verrät die Sängerin Details dazu. "Manchmal sind aber höhere Mächte am Werk und ich muss euch leider mitteilen, dass ich mir bei den Proben eine Rippenfraktur zugezogen habe." Die Premiere müsse sie daher schweren Herzens verschieben. Ihre Konzerte sollen aber auf jeden Fall nachgeholt werden.

Helene Fischer muss Tourstart verschieben: Sängerin äußert sich auf Instagram

Fischer via Instagram: "Glaubt mir – ich hätte es mir auch anders gewünscht." Doch sie befolge den ärztlichen Rat. "Wir holen das nach und dann feiern wir, was das Zeug hält." Wann genau die Tour nachgeholt werden soll, ist nicht bekannt. Auch genauere Details zum Unfall werden in der Stellungnahme der Sängerin nicht genannt. Die Tour mit Start in Bremen wäre die erste Konzertreise zum 2021 veröffentlichten Album "Rausch" gewesen. Bislang sollen neben Bremen auch die von Helene Fischer geplanten Konzerte in Köln betroffen sein.

Vom 21. bis 23. März 2023 hätte die Sängerin in Bremen auftreten sollen – in Köln direkt im Anschluss. Für die betroffenen Veranstaltungen suche man schon alternative Termine, versichert die bekannte Sängerin via Instagram. "Ich hoffe, ihr wisst, wie leid mir das tut." Die Auftritte von Helene Fischer in zwölf anderen Städten sind aktuell noch nicht verschoben. Insgesamt waren für die Tour 2023 mehrere Auftritte in 14 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant.

Stadt Datum 2023 Bremen (wird verschoben) 21. bis 23. März Köln (wird verschoben) 25. März bis 2. April Hamburg 11. bis 16. April Dortmund 18. bis 23. April Leipzig 25. bis 30. April Stuttgart 2. bis 7. Mai Oberhausen 23. bis 28. Mai Berlin 30. Mai bis 4. Juni Mannheim 6. bis 11. Juni Hannover 13. bis 18. Juni Wien 5. bis 10. September Zürich 19. bis 24. September München 26. September bis 1. Oktober Frankfurt 3. bis 8. Oktober

