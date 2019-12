Anfang März dieses Jahres in Nürnberg: Der Volkssänger Heino steht beim Konzertauftakt seiner vermeintlichen Abschiedstournee auf der Bühne. Nun will es der 80-Jährige doch noch einmal wissen.

Berlin. Die schwarze Sonnenbrille wird bleiben – aber sonst wird sich einiges ändern: Heino geht 2020 auf Tournee. Was der Schlagerstar plant.

Heino geht 2020 wieder auf Tour – aber ohne Schlager

Heino mag es klassisch – und deshalb plant der Schlagersänger im neuen Jahr eine Tournee mit Orchester. „Im Grunde genommen gehe ich wieder zu den Wurzeln zurück, wo ich angefangen habe“, sagte der 80-jährige Musiker („Blau blüht der Enzian“) am Montag in Berlin. „Und ich bin sehr glücklich, dass ich in meinem Alter noch sowas machen darf.“

„Heino Goes Klassik“ wird die Tournee heißen. 20 Konzerte sollen es werden. Der Auftakt ist für den 6. Dezember 2020 in Dresden geplant. Mit dabei sind der Violinist Yury Revich, ein Orchester, ein Chor und eine Ballerina.

Heino auf Klassiktournee – mit Liedern von Schubert, Mozart, Brahms

Heino – hier auf einem Bild aus dem Jahr 1980 – startete 1964 seine Karriere. Eigentlich wollte er sie in diesem Jahr beenden. Foto: Horst Ossinger / dpa

Noch müssten sie sich wegen des Programms zusammensetzen, sagte der Musiker mit der schwarzen Sonnenbrille. Ihm schweben Lieder von Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms und Peter Tschaikowsky vor.

Heino steht seit rund 60 Jahren im Rampenlicht. Neben Schlager-Liedern wie „Schwarzbraun ist die Haselnuss“ hat Heino auch Hip-Hop- und Rocksongs gecovert.

Der Sänger verspricht: „Ich werde weitersingen“

Er hatte auch schon seinen Abschied von der Bühne angekündigt, will nun aber weitermachen. „Solange mich das Publikum mag und solange der liebe Gott mir meine Stimme so lässt, wie sie noch ist, werde ich weitersingen“, sagte der Sänger.

Heino-Tour 2020 – das sind die Termine:

6.10.: Kulturpalast Dresden

7.10.: Congress Centrum Suhl

9.10.: Kultur- und Kongresszentrum Gera

10.10.: Konzerthalle Bamberg

11.10.: Circus Krone, München

16.10.: Glocke, Bremen

17.10.: Tonhalle, Düsseldorf

24.10.: Gewandhaus, Leipzig

29.10.: Gebläsehalle, Neunkirchen

30.10.: Harmonie, Heilbronn

31.10.: Capitol, Mannheim

5.11.: Stadthalle, Chemnitz

7.11.: Congress Union, Celle

12.11.: Historische Stadthalle, Wuppertal

13.11.: Jahrhunderthalle, Höchst

14.11.: Meistersingerhalle, Nürnberg

2.12.: Musik- und Kongresshalle, Lübeck

3.12.: Tempodrom, Berlin

4.12.: Kuppelsaal, Hannover

5.12.: Festspielhaus, Bregenz

