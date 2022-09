Heek: Kradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto tödlich verletzt

Heek. Ein Kradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto nahe Heek tödlich verletzt worden. Wegen des Unfalls blieb die L574 zeitweise gesperrt.

Bei einem Verkehrsunfall nahe Heek im Kreis Borken am Donnerstag, 15. September, ist ein 63-jähriger Kradfahrer tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann auf der L574 (Legdener Straße) in Richtung Legden unterwegs, als der Unfall passierte. Ein 19-jähriger Heeker querte in seinem Wagen die L574 vom Pieperweg und befuhr die Straße „In die Berge“. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Kradfahrer. Der Wagen des 19-Jährigen rutschte nach dem Unfall in das Auto eines 53-Jährigen, der wartepflichtig auf der gegenüberliegenden „Straße in die Berge“ stand.

Die beiden Autofahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Motorradfahrer aus Heek wurde tödlich verletzt. Die L574 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama