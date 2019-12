Ein Rettungswagen in Hamburg. (Symbolbild).

Tragödie Kind (1) erstickt an Traube – Heimlich-Griff rettet Leben

In Hamburg ist ein Kind wegen einer Traube erstickt – an Heiligabend. In solchen Notfällen empfehlen Experten das „Heimlich-Manöver“.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kind (1) erstickt an Traube – Heimlich-Griff rettet Leben

Ausgerechnet an Heiligabend musste eine Familie aus Hamburg eine Tragödie erleben – ein fast zweijähriger Junge erstickte an einer Weintraube

Erst zwei Tage nach dem Verschlucken gelang es Medizinern die Traube zu entfernen

Doch die Hilfe kam zu spät: Das Kind starb - Es kam zu Tumulten im Krankenhausen

Verschluckte Gegenstände können mit dem sogenannten „Heimlich-Griff“ wieder aus dem Rachen entfernt werden

Im Notfall können so Menschenleben gerettet werden

Hamburg. Am Heiligabend ist es in Hamburg-Eißendorf zu einer Tragödie gekommen: Ein fast zwei Jahre altes Kind ist an einer Weintraube erstickt.

Wie ein Sprecher des polizeilichen Lagedienstes mitteilte, hat sich das Kind am Dienstag gegen 15 Uhr verschluckt. Angehörige haben sofort einen Notarzt alarmiert, weil es nicht mehr atmete. Noch während der Fahrt in die nahe gelegene Mariahilf Klinik hat der Arzt versucht, das Kind zu reanimieren.

Kind erstickt an Heiligabend – Tumultartige Szenen

Das Heimlich-Manöver in einer Grafik. Foto: Getty

In der Notfallambulanz konnte die Weintraube endlich entfernt werden, doch gegen 17.30 Uhr wurde der kleine Patient für tot erklärt. Dann soll es zu tumultartigen Szenen unter den Hinterbliebenen im Krankenhaus gekommen sein. „Die Angehörigen stehen natürlich völlig unter Schock“, sagte der Sprecher der Polizei.

Tragödie in Kita: Zweijähriges Mädchen erstickt in Kindergarten in Gütersloh

Die verzweifelte Familie werde nun von einem Kriseninterventionsteam des DRK betreut und auch die Polizisten und Rettungskräfte haben Gesprächsangebote für die Seelsorge bekommen. Auch in Spanien kam es an Heiligabend zu einer Tragödie: Gleich drei Familienmitglieder starben in einem Pool.

Heimlich-Manöver: So rettet man Menschen vorm Ersticken

Im Notfall können drohende Erstickungen durch den Heimlich-Griff verhindert werden. Der auch als Heimlich-Manöver bekannte Griff hat bereits vielen das Leben gerettet, darf aber nur bei Kindern, die älter als ein Jahr sind, angewendet werden.

Hinter die Person stellen und sie mit beiden Armen umfassen Dann eine Faust machen und die Daumenseite gegen den oberen Bauchraum halten Jetzt die Faust mit der anderen Hand umfassen diese bis zu fünf Mal kräftig nach hinten-oben ziehen

Weitere aktuelle Nachrichten: