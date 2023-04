Auf der Urlaubsinsel Mallorca versetzt ein zwei Meter langer Hai die Gäste eines Badestrands in Aufregung. Wie gefährlich ist das Tier?

An einem Badestrand auf Mallorca hat ein Hai die Badenden aus dem Wasser gescheucht. Der rund zwei Meter lange Blauhai hatte sich am Montag an den Strand der Ortschaft Santanyí verirrt, wie mallorquinische Medien berichteten.

Die Gemeinde Santanyí und der Strand Cala Llombards, an dem der Hai gesichtet wurde, sind besonders bei deutschen Mallorca-Urlaubern und Zweithausbesitzern beliebt. Santanyí liegt 50 Kilometer südöstlich von der Inselhauptstadt Palma.

Eine Frau konnte den Hai am Strand filmen, wie er sichtlich verwirrt am Ufer herumschwimmt. Nach kurzem Kampf schafft er es allerdings aus eigener Kraft, zurück ins offene Meer zu schwimmen. Waren die Badegäste in ernsthafter Gefahr?

Hai-Sichtung an Mallorca-Badestrand: Wie gefährlich ist der Hai?

Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa leben Blauhaie eigentlich in tieferen Gewässern und halten sich dementsprechend lieber weit draußen im Meer auf. Blauhaie, die in Küstennähe gesichtet werden, sind meistens verwirrte, kranke Tiere. Dementsprechend geht höchstwahrscheinlich keine Gefahr von dem Blauhai in Santanyí aus. Die Haiart ernährt sich überwiegend von kleinen Fischen. Es sind so gut wie keine Vorfälle mit Menschen bekannt.

Haie sind für die Küste Mallorcas sehr ungewöhnlich. Im Juni 2017 gab es mehrere Hai-Sichtungen innerhalb weniger Tage vor der Südwestküste von Mallorca. Die spanische Küstenwache schläferte daraufhin einen eineinhalb Meter langen Blauhai ein, was Empörung bei Tierschützern auslöste.

Experten raten zu Gelassenheit bei Sichtung der Tiere. Badegäste müssten keine Angst zu haben. Wer die markante Rückenflosse nahe eines Strandes entdeckt, solle lieber den Notruf wählen, damit Spezialisten dem Tier helfen können. In den letzten Tagen war das Wetter auf Mallorca sonnig und warm. Viele Urlauber nutzten das für ein Bad im Meer. (dpa/os)

