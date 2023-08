Raubfisch Hai-Angriff in New York – 50-Jährige ins Bein gebissen

Berlin. Hunderttausende suchen an dem New Yorker Strand Erholung. Jetzt griff ein Hai eine Frau an. Experten rätseln: War es ein Weißer Hai?

Das hatte es seit 70 Jahren nicht mehr gegeben: Ein Hai-Angriff am Strand der Millionenmetropole New York. Am Montag gegen 18.00 Uhr (Ortszeit) haben die Lifeguards auf einem Aussichtsturm laut Behördenbericht Hilfeschreie aus dem Wasser gehört. Dann sahen sie das Drama: Eine Frau kämpfte in den Wellen um ihr Leben. Schnell war klar: Sie wurde offenbar Opfer eines Hai-Angriffs.

Bei der Verletzten soll es sich um eine 50-jährige Frau handeln. Sie hatte vor dem Rockaway Beach im New Yorker Stadtteil Queens Abkühlung gesucht, als sie von einem Hai schwer verletzt worden war.



Der Hai habe die Frau ins Bein gebissen, teilten die zuständigen Behörden der Stadt New York mit. Sie sei in die Klinik „Jamaica Hospital“ gebracht worden und in „kritischem, aber stabilem“ Zustand, so die Polizei.

Der Angriff am Strand von New York könnte von einem Weißen Hai stammen. Foto: Helmut Fohringer / dpa

Als Vorsichtsmaßnahme wurde der Strand am Dienstag vorerst für einen Tag geschlossen worden, Feuerwehr und Polizei würden das Meer aus der Luft nach Haien absuchen.

Meghan Lalor, Sprecherin der Parkbehörde, sprach davon, dass das Schwimmen dort generell sicher sei. Der Strand gilt als eins der Lieblingsziele für New Yorker. Hunderttausende suchen hier an heißen Wochenenden Erholung und schwimmen im Atlantik.

Bisswunde lässt Experten rätseln – es könnte sogar Weißer Hai sein

Laut Medienberichten handle sich um den schwersten Hai-Angriff in New Yorker Gewässern seit mindestens den 1950er Jahren, sagte Gavin Naylor, Programmdirektor des International Shark Attack File an der Universität von Florida.

Die Bisswunde deute am ehesten auf einen jungen Weißen Hai hin, könne aber auch von einem Bullenhai oder ein Sandbankhai verursacht worden sein. Es wird angenommen, dass große Bestände atlantischer Menhaden (Heringsart) in Strandnähe den Hai angelockt haben. Die Fische gelten als beliebte Nahrung.

Nach dem Hai-Angriff: Eine rote Fahne am New Yorker Rockaway Beach warnt Badegäste. Foto: Mary Altaffer / dpa

Haie in New York: In letzter Zeit wieder häufiger gesichtet

In den vergangenen Jahren wurden im Atlantik rund um die Millionenmetropole New York und die vorgelagerte Insel Long Island wieder mehr Haie gesichtet, unter anderem weil sich die Wasserqualität verbessert hat. Hai-Angriffe blieben trotzdem selten. Auch am Roten Meer in Hurghada kam es zu Hai-Attacken.

Von 2010 bis 2022 kam es weltweit pro Jahr durchschnittlich zu 75 Fällen, in denen Menschen von Haien angegriffen wurden, ohne sie vorher provoziert zu haben. Das sind diejenigen Vorfälle, die den Forschern des renommierten International Shark Attack File (ISAF) in Florida gemeldet werden.



