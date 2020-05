View this post on Instagram

Die COVID-19-Pandemie hat die Rolle der Händehygiene erneut in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Mit dem heutigen internationalen Tag der Händehygiene 2020 möchte die @who darauf aufmerksam machen, dass die #Händehygiene eine der wirksamsten Einzelmaßnahmen gegen die Verbreitung von Krankheitserregern, einschließlich SARS-CoV-2 ist.