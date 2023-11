Symbolbild. In Solingen gab es am Samstag einen Feuerwehr-Großeinsatz in einem Müllheizkraftwerk.

Feuerwehr-Einsatz Großbrand in Müllheizkraftwerk in Solingen

Solingen. Die Feuerwehr löste am am Samstagmorgen eine NINA-Warnung in der Stadt aus. Gegen Mittag war das Feuer unter Kontrolle.

In Solingen ist am Samstagvormittag ein Brand in einem Müllheizkraftwerk ausgebrochen. Die Einsatzkräfte waren mit mehreren Löschzügen vor Ort, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Demnach war das Feuer am Mittag bereits unter Kontrolle.

Was auf dem Gelände der Verbrennungsanlage genau brannte und wie es zu dem Feuer kommen konnte, war noch nicht bekannt. Der Einsatz dauert an.

Die Feuerwehr löste eine „NINA“-Warnung aus. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Gegen 11.40 Uhr wurde die Warnung wieder aufgehoben.

(dpa/Red.)

