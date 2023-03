Großbrand im Industriegebiet in Unna: Löscharbeiten dauern

Die Löscharbeiten in einem Industriegebiet in Unna dauern an. Zwischenzeitlich musste die A44 gesperrt werden.

In einem Galvanik-Betrieb im Indupark Ost in Unna ist ein Großbrand ausgebrochen. In der Nacht zu Donnerstag sei das komplette Industriegebiet aufgrund des Feuers gesperrt worden, teilte die Polizei mit. Rund 120 bis 150 Rettungskräfte waren zwischenzeitlich im Einsatz. Unterstützt wurde die Feuerwehr Unna durch Feuerwehren aus dem Kreis Unna.

„Der Einsatz wird noch eine ganze Weile andauern. Aber Stand jetzt breitet sich der Brand nicht weiter aus“, sagt Stadtsprecherin Anna Gemünd auf Anfrage. Durch einen sofort eingeleiteten massiven Löschangriff konnte ein Übergreifen des Feuers auf einen weiteren Gebäudeteil verhindert werden.

Warnung vor Rauchgasen, aber laut Messungen keine gesundheitliche Gefährdung

Um 0.47 Uhr wurde die Feuerwehr durch eine Brandmeldeanlage alarmiert. In einem metallverarbeitenden Betrieb an der Otto-Han-Straße war aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. In dem Betrieb werden unter anderem Chemikalien gelagert.

Aufgrund dieser Tatsache und der massiven Rauchentwicklung löste die Kreisleitstelle in Unna um 1.34 Uhr die Warn-App Nina aus. Im Indupark, am Kessebürener Weg und an der Max-Planck-Straße komme es durch den Brand zu Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag, heißt es. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten und sicherheitshalber im Haus bleiben. Denn gesundheitliche Beeinträchtigungen könnten nicht ausgeschlossen werden, heißt es auch in einer Warnmeldung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

„Wir halten die Warnung noch weiter aufrecht. Aber die Messungen bisher haben ergeben, dass es keine Gefährdung gibt“, sagt Sprecherin Germünd. Die Bezirksregierung Arnsberg, das Landesamt für Natur–, Umwelt– und Verbraucherschutz (LANUV) und die Untere Wasserschutzbehörde wurden für die Messungen von potentiellen Umweltgefährdungen angefordert. Es erfolgen fortlaufend Messungen, um eine Gefährdung der Bevölkerung auszuschließen.

Industriegebiet und A44 bei Unna mussten gesperrt werden

Nicht nur der Bereich des Induparks Ost wurde gesperrt. Die Autobahnpolizei sperrte außerdem die angrenzende A44 im Abschnitt zwischen der Auffahrt Unna–Ost und Werl in beiden Richtungen aufgrund von Sichtbehinderung. Diese Sperrung wurde mittlerweile wieder aufgehoben. Die Sperrung des Induparks soll nach und nach aufgehoben werden. Verletzt wurde niemand.

