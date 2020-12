Berlin. Der frühere Chorleiter Gotthilf Fischer ist im Alter von 92 Jahren in Stuttgart gestorben. Er gründete und leitete die Fischer-Chöre.

Der frühere Chorleiter Gotthilf Fischer ist tot. Er starb bereits am Freitag im Alter von 92 Jahren, wie seine Managerin Esther Müller der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch bestätigte. Demnach sei der 92-Jährige in Stuttgart im Kreis seiner Familie gestorben und am Mittwoch beerdigt worden.

Der Autodidakt, der sich gerne als Hüter des deutschen Liedguts sah, wurde auch „König der Chöre“ genannt – und leitete über 75 Jahre lang Chöre. Bundesweit bekannt wurde Gotthilf Fischer mit den Fischer-Chören, die 1969 in der ZDF-Sendung „Dreimal neun“ des TV-Moderators Wim Thoelke auftraten.

Bald drauf erschien die erste Schallplatte. Der Weg zum ersten Millionenauftritt war geebnet: 1974 in München, vor dem Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft, ließ Fischer einen Mammutchor von 1500 Menschen auf dem Rasen des Olympiastadions „Eviva Espana“ anstimmen.

Es folgen hunderte TV-Auftritte, „Sing mit den Fischer-Chören“ hieß seine eigene Sendung. Dutzende Schallplatten entstanden – und auch einen Besuch im Vatikan gab es. „Mit 300, 400 Sängern im Petersdom – das war ein ganz besonders Erlebnis“, sagte der Chorleiter einmal. (fmg/dpa)