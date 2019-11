Geisterfahrer rast in Gruppe Jugendlicher – 14-Jähriger tot

In München ist ein Mann mit seinem BMW in eine Gruppe Jugendlicher gerast. Zwei von ihnen sind nun schwer verletzt.

Berlin. Ein Mann ist am Freitagabend als Geisterfahrer durch München gerast. Zwei Jugendliche wurden schwer verletzt – einer starb am Samstag.

In München ist ein Jugendlicher (14) an den Folgen eines Unfalls mit einem rasenden Autofahrer gestorben. Der 34 Jahre alte Mann war mit seinem Wagen und deutlich zu hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen und in eine Gruppe junger Leute gefahren. Neben dem verstorbenen Jugendlichen wurde noch ein 16-Jähriger schwer verletzt. Laut Polizei flüchtete er nach dem Unfall, konnte aber kurz darauf gefasst werden.

Wie die „Abendzeitung“ berichtet, sei der Mann zuvor als Geisterfahrer unterwegs gewesen. Zum Unfall kam es, als die Gruppe Jugendlicher die Straße überqueren wollte, auf der der Mann raste. Ersten Erkenntnissen nach zeigte die Fußgängerampel grün, sagte ein Polizeisprecher. Statt den Verletzten nach dem Unfall zu helfen, beging er zu Fuß Fahrerflucht. Sein Auto sei dabei zunächst einfach weitergerollt.

Die Münchner Polizei musste das rollende Auto mit ihrem Streifenwagen stoppen. Foto: Sven Hoppe / dpa

Ein Streifenwagen der Polizei stoppte den BMW schließlich, indem die Beamten ihm den Weg abschnitten. Der Unfallverursacher, der bei auf seiner Fahrt zuvor noch einen weiteren Unfall verursacht hatte, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt worden war, wurde wenig später festgenommen. Er war selbst leicht verletzt, leistete dennoch Widerstand gegen die Festnahme.

Unklar ist noch, ob der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand. Die Ermittlungen dazu laufen. Die betroffene Straße musste mehrere Stunden lang gesperrt werden.

Raser und von ihnen verursachte Unfälle sorgen immer wieder für Aufregung. Erst am Freitag wurde ein junger Raser in Stuttgart zu einer Haftstrafe verurteilt. Zwei junge Menschen waren gestorben, weil er mit einem gemieteten Sportwagen gegen ihren Kleinwagen geprallt war. Anfang November war ein 19-Jähriger in Darmstadt zu sechs Jahren und vier Monaten Haft verurteilt worden, weil er eine 39 Jahre alte Frau beim Rasen ohne Führerschein tödlich verletzt hatte. Anders als im Stuttgarter Fall wurde der junge Mann wegen Mordes verurteilt.

Wer als rücksichtsloser Raser mit seinem Auto einen Menschen tötet, kann als Mörder verurteilt werden. Das hatte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe Ende März entschieden. Das Urteil war ein Novum in der deutschen Rechtsgeschichte.

