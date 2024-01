Geilenkirchen: Transporter prallt gegen Baum – ein Toter

Geilenkirchen Bei einem schweren Verkehrsunfall im Kreis Heinsberg ist in der Nacht eine Person ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden verletzt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Geilenkirchen (Kreis Heinsberg) ist eine Person gestorben. Zwei weitere Personen wurden am Dienstagabend schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte.

Demnach waren die Personen in einem Kleintransporter aus Aachen von Teveren in Richtung Geilenkirchen unterwegs, als sie von der Straße abkamen und gegen einen Baum prallten. Weiter Angaben zu den Personen und zur Unfallursache konnte die Polizei vorerst nicht machen.

„Die Polizei ermittelt mit umfangreichem Kräfteansatz zur Identität der Fahrzeuginsassen und zur Unfallursache“, hieß es in der Mitteilung. (pcl/dpa)

