Millionenschaden: Firmenkomplex in Detmold niedergebrannt

Detmold. In Detmold brannte in der Nacht ein Gebäudekomplex mit mehreren ansässigen Firmen. Die Feuerwehr war viele Stunden mit Löscharbeiten beschäftigt.

In Detmold ist in der Nacht zum Donnerstag ein Gebäudekomplex niedergebrannt. In dem Komplex waren mehrere Firmen untergebracht, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Aus einem benachbarten Wohnhaus seien zwei Menschen in Sicherheit gebracht worden. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Feuerwehr ist den Angaben zufolge seit 1.40 Uhr im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an.

Erste Schätzungen peilen den Sachschaden auf über eine Million Euro an. Was zu dem Brand führte, sei bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei habe aber die Ermittlungen aufgenommen und werde die Brandstelle an der Albert-Schweizer-Straße sobald wie möglich untersuchen. (dpa/red)

